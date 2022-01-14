Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области. Так, от 13 января в ней динамика уровня госпитализаций урегулировалась.
Днем ранее Уже 3 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина
Однако по состоянию на 14 января в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Сумская,
- Ивано-Франковска.
В последней второй день подряд, а в Сумской области – третий день подряд, превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом.
Остальные регионы – желтые. Впрочем, во всех регионах Украины уровень заболеваемости COVID-19 превышает пороговое значение в 75 случаев на 100 тысяч жителей.
Показатели госпитализаций
Уровень госпитализаций по стране довольно низкий. Так, 13 января составил 25,7. Тогда как пороговое значение – 60 на 100 тысяч населения.
Самый высокий он в Черновицкой (44,1) и Ивано-Франковской (42,8) областях.
Зоны карантина в Украине / инфографика Минздрава
Коронавирус в Украине
- Отметим, что за минувшие сутки вновь зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.
- За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 737 510 человек. К счастью, выздоровел 3 545 111 украинцев. Впрочем, обнаружили и 98 068 летальных исходов.
- В Украине в конце января – начале февраля 2022 года прогнозируется начало новой волны пандемии COVID-19. Штамм Омикрон будет доминантным в распространении.
Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрава / инфографика 24 канала