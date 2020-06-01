Везти кучу мягких игрушек в детский дом по случаю 1 июня – плохой вариант помощи детям.

Что нужно делать, чтобы действительно помочь – 24 каналу рассказала программный директор СОС Детские Городки Украина и глава правления "Украинской сети за права ребенка" Дарья Касьянова.

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Что нужно знать о детях в интернатных заведениях?

Что там сейчас находятся около 100 тысяч детей. Из них только 6-8 тысяч — дети-сироты и лишенные родительской опеки. Подавляющее большинство — это дети, у которых есть родители, но они сейчас не могут их воспитывать.

Причины, по которым дети оказались в интернате, могут быть разными. Например, 30-40% – дети с инвалидностью, которых родители были вынуждены отдать в интернатное заведение, потому что в общине для таких детей нет никаких услуг. Это не значит, что родители плохие. Просто государство не предоставило им возможность воспитывать ребенка дома. В конце концов, даже если в общепринятом общественном понимании мама плохая, для своего ребенка она остается лучшей в мире.

Перемещение в интернатное учреждение для ребенка – всегда травма. Они все равно переживают и осознают, что непонятно, когда приедут родители, приедут ли они вообще и не представляют, как дальше будет складываться их жизнь.

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С чего начинать помощь детям в интернатных учреждениях?

С поиска хорошей волонтерской организации, которая качественно помогает детям. Отличить качественную организацию от всех других можно очень просто – качественные организации готовят своих волонтеров.

Если кто-то пишет: "Народ, скидываемся, завтра едем в детский дом!", это – профанация в чистом виде. Нельзя наобум просто так приехать в детский дом, это не зоопарк. Если вы хотите помочь детям, я бы рекомендовала найти организацию, которая с вами проведет организационную подготовку,

– сказала Касьянова.

Во время встречи с представителями такой организации вы расскажете им о себе, волонтеры расскажут о себе, организуют встречу с психологом, где объяснят, что за дети находятся в учреждении и к чему нужно быть готовым. "Расскажут, почему нельзя вестись, если ребенок подходит и тихонько шепчет на ухо: "Ты такой классный! Купи мне iPhone". Многие просто не готовы к реальности детских домов. К поездкам туда нужно готовиться", – подчеркнула она.

Подготовка к поездке особенно важна в условиях карантина, чтобы коварный коронавирус не попал в интернатное учреждение. Соблюдать правила безопасности очень важно – там, где много людей, есть риск вспышки инфекции.

Если вы решите лично посетить такое учреждение – лучше это делать с кем-то. Потому что такой визит – эмоционально тяжелый опыт.

Что нужно детям?

Навыки, которые пригодятся в жизни после интерната, и простые вещи, которые все мы используем каждый день.

Дорогих подарков лучше избегать. Ценность такого подарка дети из интернатных учреждений часто просто не понимают – не знают, как трудно деньги зарабатываются. Им все эти вещи просто "приходят". Из-за этого формируется инструментальное отношение или потребительство. Дети быстро учатся манипулировать взрослыми, но в этом нет их вины.

"Дети там к дорогим вещам относятся спокойно – они их не ценят. Они воспринимают это как откуп. Взрослые откупаются от нас вещами, и если я психанул и разбил телефон – в следующий раз мне купят еще лучше", – объяснила Касьянова.

В приюты и центры психологической реабилитации я везу с собой кучу маек, носков и трусов. Девочкам беру прокладки. Какие-то соки, бананы и яблоки. Это все – недорогие вещи, которые не являются подарком, но это то, что точно нужно. Для девушек возила резинки для волос и обручи. Особенно для девушек, которые готовились к поступлению. Им всем коротко обрезают волосы – профилактика вшей. Девушки очень комплексуют. Я возила обручи, чтобы как-то немного это компенсировать,

– поделилась она.

Книги, по словам Касьяновой, лучше дарить конкретному ребенку, если известно, что именно этот ребенок хочет именно эту книгу. "В моей практике были дети, которые закончили 11 класс интерната и едва читали по слогам. Поэтому не могу сказать, что дети там сильно читают. Зато дети рисуют. Поэтому альбомы, фломастеры, карандаши мы возили. Рисовать дети любят, и это, кроме того, очень терапевтично", – объяснила она.

Обучение жизненным навыкам – нужно значительно больше. Детей нужно подготовить к выходу из интерната.

Их нужно учить готовить, считать деньги, ухаживать за собой. В интернатах нет необходимости обучать детей правилам гигиены. Многие отмечают, что дети там – неряшливые.

"Дети рассказывают, что зубные пасты и щетки им выдают только тогда, когда приезжает комиссия. Принять душ – целая история. Особенно для подростков. Души открытые, совместные, мальчики и девочки стесняются друг друга. У девушек есть правило: не привлекать к себе внимания. Потому что есть и сексуальное насилие, в том числе. Поэтому девочки часто не пользуются средствами гигиены, даже дезодорантами. Кроме всего прочего – это еще и роскошь. Хотя, волонтеры иногда им это все привозят и учат пользоваться", – отметила Касьянова.

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Дети сами не ходят в магазины, у них нет наличных, они не знают, как готовится еда, поскольку их кормят по расписанию уже готовыми блюдами. Когда ты выходишь из детского учреждения – эти навыки нужны. Поэтому важно наверстывать эти пробелы в бытовых знаниях.

Волонтеры учат детей финансовой грамотности, устраивают мастер-классы по приготовлению борща или пиццы. Когда вы все это готовите, а потом едите – это прикольно. Кроме того, в процессе общения можно узнать много разных интересных и важных для ребенка вещей. Так выстраивается доверие, в результате которого можно понять, какие вещи нужны для помощи ребенку. Для чего, собственно, мы в интернаты и ездим,

– подчеркнула Касьянова.

Что еще нужно знать о помощи детям?

Она должна быть регулярной и предоставляться постоянной командой. Таких волонтеров специально тренируют, учат различать разные маркеры насилия, к ним приглашают психологов, которые рассказывают об особенностях детей, травмированных перемещением в интернат.

Эта травма накладывает отпечаток на всю жизнь – когда у ребенка нет своего собственного значимого взрослого, которому можно доверять. Они пытаются компенсировать необходимое внимание не качеством, а количеством взрослых рядом. Вырастая, таким детям сложно выстраивать доверительные теплые отношения, потому, что они просто не знают, как это – доверять и любить взрослых.

Возможный вариант помощи – стать наставником для ребенка. Наиболее нужны такие наставники подросткам. Быть наставником означает регулярно навещать ребенка в интернате, общаться, поддерживать, выслушивать, делиться опытом и мотивировать развиваться.

Наставничество в Украине имеет довольно жесткие правила – и регулярность посещений, и сложная подготовительная процедура, и большой перечень документов, которые нужно собрать. "Это правильно, потому что мы хотим обезопасить ребенка. Но, с другой стороны, многим людям, которые приезжают в интернат, хотелось бы простого и легкого общения", – сказала Касьянова.

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Наставничество – это не о простоте. Это – постоянный вид социальной работы. "Ты регулярно и постоянно приезжаешь к ребенку, у тебя есть план, ты понимаешь, почему ты к этому ребенку приезжаешь. Если возникнут сложности – у тебя есть супервизор, который поддерживает и помогает правильно строить отношения", – объяснила Касьянова.

Больше о наставничестве для детей из интернатов можно узнать на сайте проекта "Одна надежда".

Какая помощь детям является наиболее эффективной?

Предоставленная еще до того, как ребенок оказался в интернате. Потому что много детей там имеют заботливых и любящих родителей, которые оказались в стесненных обстоятельствах и не справились с родительством, потому что им вовремя не помогли.

Помощь волонтеров семье ребенка, на той стадии, пока семья еще нормальная, – более эффективна, чем бесконечная помощь интернатным учреждениям.

Помочь семье по соседству – многодетной семье или семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью, или тем, кто сам воспитывает ребенка – намного проще и эффективнее. Хотя, конечно, пока в таких учреждениях есть дети, нужно к ним ездить и помогать, хотя бы для того, чтобы мониторить, что права детей там не нарушаются,

– сказала Касьянова.