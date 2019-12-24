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      Как Аваков из временного министра становится постоянным

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      Ничто не бывает более постоянным, чем временное. Так по-философски говорят о сроках работы Арсена Авакова в новом правительстве. Хотя сам министр МВД не изменился, однако политическая атмосфера вокруг него претерпела потрясающих изменений.

      Если при формировании правительства говорили, что у Арсена Авакова есть испытательный срок в полгода, то теперь сомнений в том, останется ли этот министр в своем кресле, нет.

      Важно! Как Белецкий помогает осуществлять премьерские амбиции Авакова

      На политическом костре последних президентских выборов Арсен Аваков демонстративно ловил штабистов Порошенко на малейших нарушениях. Между Зеленским и главой внутренних дел была непубличная договоренность: министр обеспечивает честные выборы, а новый президент гарантирует ему место в обойме. Оба свои обязательства выполнили.

      Это никакой не компромисс, я ничего ему не должен. Есть, скажем честно, испытательный срок,
      – отметил действующий президент.

      Вскоре министр стал мостом Владимира Зеленского к лидерам добровольческих батальонов. Хотя Аваков не может прямо командовать тем же "Нацкорпусом", но у него замечательный диалог с его лидером Андреем Белецким. Любой другой новый глава МВД должен хорошо напрячься, чтобы выстроить отношения с решительно настроенными молодыми людьми. И не факт, что ситуация не взорвалась бы где-то в процессе. Как это чуть не произошло, например, в Золотом.

      Смотрите видео: Зеленский поспорил с бойцами в Золотом

      Политолог Олег Саакян отметил, что Аваков показал неконфликтность новой власти и остался гарантом стабильности власти в середине силовой стороны. Через собственные сферы влияния глава МВД теперь находится в первом эшелоне тех, чье мнение слышит президент. Он присутствует на всех встречах безопасности и дружит с новым секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Аваков попал даже туда, где до этого обходились без него.

      Он себя нормально чувствует и в середине Кабмина, и внутри парламента, и перед президентом. Об этом говорит его участие в делегации нормандского саммита, где его вообще не должно было бы быть,
      – подчеркнул Саакян.

      Испытательный срок главы МВД должен завершиться вместе с 2019 годом. И, вероятно, под елкой Арсен Аваков все же увидит удлинение своей безальтернативности. Особенно после громких разоблачений и задержаний по делу об убийстве Павла Шеремета.

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

      Арсену Аваковуа приписывают влияние на несколько десятков нардепов в парламенте. Депутатскую группу "За будущее" в Раде называют группой "Коломойского – Авакова". И этот его ресурс также важен сейчас в парламенте, где монобольшоство оказалась не таким уж и моно. Поэтому, учитывая все у Авакова куда больше шансов усидеть в кресле, чем у других министров. Даже если правительство снова немножко перезагрузят.

      Больше о том, чем известен Арсен Аваков – читайте здесь.


      Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Взрыв Убийство Убийство Павла Шеремета Арсен Аваков
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