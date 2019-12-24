Як Аваков з тимчасового міністра стає постійним

Ніщо не буває більш постійним, аніж тимчасове. Так по-філософськи говорять про терміни роботи Арсена Авакова у новому уряді. Хоч сам міністр МВС не змінився, проте політична атмосфера навколо нього зазнала приголомшливих змін.

Якщо під час формування уряду говорили, що в Арсена Авакова є випробувальний термін у пів року, то тепер сумнівів у тому, чи залишиться цей міністр у своєму кріслі, немає.

Важливо! Як Білецький допомагає здійснювати прем'єрські амбіції Авакова

На політичному вогнищі останніх президентських виборів Арсен Аваков демонстративно ловив штабістів Порошенка на найменших порушеннях. Між Зеленським і главою внутрішніх справ була непублічна домовленість: міністр забезпечує чесні вибори, а новий президент гарантує йому місце в обоймі. Обидва свої зобов'язання виконали.

Це ніякий не компроміс, бо я нічого йому не винен. Є, скажімо чесно, випробувальний термін,

– наголосив чинний президент.

Невдовзі міністр став мостом Володимира Зеленського до лідерів добровольчих батальйонів. Хоч Аваков не може прямо командувати тим же "Нацкорпусом", але у нього чудовий діалог із його лідером Андрієм Білецьким. Будь-який інший новий глава МВС мав би добряче напружитися, аби вибудувати стосунки з рішуче налаштованими молодиками. І не факт, що ситуація не вибухнула б десь у процесі. Як це ледве не відбулось, наприклад, у Золотому.

Дивіться відео: Зеленський посперечався з бійцями у Золотому

Політолог Олег Саакян зауважив, що Аваков показав неконфліктність нової влади й залишився гарантом стабільності влади у середині силового боку. Через власні сфери впливу глава МВС тепер перебуває у першому ешелоні тих, чию думку чує президент. Він присутній на всіх зустрічах щодо безпеки й товаришує з новим секретарем РНБО Олексієм Даниловим. Аваков потрапив навіть туди, де до цього обходились без нього.

Він себе нормально почуває і в середині кабміну, і в середині парламенту, і перед президентом. Про це говорить його участь у делегації нормандського саміту, де його взагалі не мало було б бути,

– підкреслив Саакян.

Випробувальний термін глави МВС мав би завершитися разом із 2019 роком. Та, ймовірно, під ялинкою Арсен Аваков все ж побачить подовження своєї безальтернативності. Особливо після гучних викриттів і затримань у справі про вбивство Павла Шеремета.

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Арсену Авакову приписують вплив на кілька десятків нардепів у парламенті. Депутатську групу "За майбутнє" в Раді називають групою "Коломойського – Авакова". І цей його ресурс також важливий зараз у парламенті, де монобільшість виявилась не такою вже і моно. Тож, з огляду на все в Авакова куди більше шансів всидіти в міністерському кріслі, ніж в інших міністрів. Навіть якщо уряд знову трошки перезавантажать.

Більше про те, чим відомий Арсен Аваков – читайте тут.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу