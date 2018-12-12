Как выглядит Страсбург после ночной смертельной стрельбы: утренние фото

В сети появились фото, сделанные 12 декабря утром во французском Страсбурге, где 11 декабря вечером мужчина устроил стрельбу по прохожим. Несколько кварталов в центре города до сих пор остаются перекрытыми.

Об этом в Twitter сообщил журналист Юрий Шейко.

"Несколько кварталов в центре Страсбурга до сих пор остаются перекрытыми. На каждом шагу патрули жандармов и полиции. Некоторые магазины и киоски уже открылись. Рождественские ярмарки закрыты. Прохожие есть, но меньше, чем вчера", – написал журналист.

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Кілька кварталів у центрі Страсбурга досі залишаються перекритими.

На кожному кроці патрулі жандармів і поліції. Деякі магазини та кіоски вже відкрилися. Різдвяні ярмарки закриті.

Перехожі є, але менше, ніж учора pic.twitter.com/Owa05e5u1j — Yuriy Sheyko (@SheykoY) 12 декабря 2018 г.

Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.



Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".