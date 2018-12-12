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      Как выглядит Страсбург после ночной смертельной стрельбы: утренние фото

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      Что сейчас происходит в Страсбурге
      Что сейчас происходит в Страсбурге / Twitter-страница Юрия Шейко

      В сети появились фото, сделанные 12 декабря утром во французском Страсбурге, где 11 декабря вечером мужчина устроил стрельбу по прохожим. Несколько кварталов в центре города до сих пор остаются перекрытыми.

      Об этом в Twitter сообщил журналист Юрий Шейко.

      "Несколько кварталов в центре Страсбурга до сих пор остаются перекрытыми. На каждом шагу патрули жандармов и полиции. Некоторые магазины и киоски уже открылись. Рождественские ярмарки закрыты. Прохожие есть, но меньше, чем вчера", – написал журналист.

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      Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ В СТРАСБУРГЕ:​
      Теги: Жертвы Новости Франции Стрельба в Страсбурге 11 декабря Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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