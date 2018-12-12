Как выглядит Страсбург после ночной смертельной стрельбы: утренние фото
В сети появились фото, сделанные 12 декабря утром во французском Страсбурге, где 11 декабря вечером мужчина устроил стрельбу по прохожим. Несколько кварталов в центре города до сих пор остаются перекрытыми.
Об этом в Twitter сообщил журналист Юрий Шейко.
"Несколько кварталов в центре Страсбурга до сих пор остаются перекрытыми. На каждом шагу патрули жандармов и полиции. Некоторые магазины и киоски уже открылись. Рождественские ярмарки закрыты. Прохожие есть, но меньше, чем вчера", – написал журналист.
Читайте также: Куда обращаться украинцам из-за стрельбы в Страсбурге: контакты
Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.
Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".
Выбор редакции
-
Сенцов написал новое письмо: "Тебя полмира поддерживает, а ты уже месяц на кипятке и баланде"сегодня , 13:20
-
Угроза новой агрессии РФ: в Бундестаге задумались о последствиях "Северного потока-2"сегодня , 12:03
-
Киберполиция предупредила украинцев о новом вирусе, который вредит Windows: как уберечьсясегодня , 11:43