Який вигляд має Страсбург після нічної смертельної стрілянини: ранкові фото
У мережі з’явилися фото, зроблені 12 грудня вранці у французькому Страсбурзі, де 11 грудня ввечері чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Кілька кварталів у центрі міста досі залишаються перекритими.
Про це у Twitter повідомив журналіст Юрій Шейко.
"Кілька кварталів у центрі Страсбурга досі залишаються перекритими. На кожному кроці патрулі жандармів і поліції. Деякі магазини та кіоски вже відкрилися. Різдвяні ярмарки закриті. Перехожі є, але менше, ніж учора", – написав журналіст.
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Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.
Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".