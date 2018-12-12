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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Який вигляд має Страсбург після нічної смертельної стрілянини: ранкові фото

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      Що зараз відбувається у Страсбурзі
      Що зараз відбувається у Страсбурзі / Twitter-сторінка Юрія Шейка

      У мережі з’явилися фото, зроблені 12 грудня вранці у французькому Страсбурзі, де 11 грудня ввечері чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Кілька кварталів у центрі міста досі залишаються перекритими.

      Про це у Twitter повідомив журналіст Юрій Шейко.

      "Кілька кварталів у центрі Страсбурга досі залишаються перекритими. На кожному кроці патрулі жандармів і поліції. Деякі магазини та кіоски вже відкрилися. Різдвяні ярмарки закриті. Перехожі є, але менше, ніж учора", – написав журналіст.

      Читайте також: Куди звертатись українцям через стрілянину у Страсбурзі: контакти

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".

      як розгортаються події після стрілянини у страсбурзі:
      Теги: Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Новини Франції Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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