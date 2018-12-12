Який вигляд має Страсбург після нічної смертельної стрілянини: ранкові фото

У мережі з’явилися фото, зроблені 12 грудня вранці у французькому Страсбурзі, де 11 грудня ввечері чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Кілька кварталів у центрі міста досі залишаються перекритими.

Про це у Twitter повідомив журналіст Юрій Шейко.

"Кілька кварталів у центрі Страсбурга досі залишаються перекритими. На кожному кроці патрулі жандармів і поліції. Деякі магазини та кіоски вже відкрилися. Різдвяні ярмарки закриті. Перехожі є, але менше, ніж учора", – написав журналіст.

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Кілька кварталів у центрі Страсбурга досі залишаються перекритими.

На кожному кроці патрулі жандармів і поліції. Деякі магазини та кіоски вже відкрилися. Різдвяні ярмарки закриті.

Перехожі є, але менше, ніж учора pic.twitter.com/Owa05e5u1j — Yuriy Sheyko (@SheykoY) 12 декабря 2018 г.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".