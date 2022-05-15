Историю семьи рассказал азовец Святослав Паламарь "Калина". Он отметил, что Алла и Виталий были для него очень близки. Муж и жена погибли в Мариуполе.

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До последнего были вместе

Супруги сначала волонтерили в "Азове". Они работали на кухне. Позже решили официально оформиться на службу.

По словам "Калины", Алла была деловодом, а Виталий – начальником финансов. Мужчина получил ранения, но решил не идти в госпиталь и быть со своим подразделением.

Они поженились в "Азове". Их семья родилась здесь, и так же здесь становилась больше. Их сын тоже родился здесь, в Мариуполе. Они до последнего были вместе. И ушли друг за другом. Это реальные люди. Настоящие. Молодые и жаждущие жить,

– рассказал Паламарь.

Какими были Алла и Виталий

"Калина" вспомнил, что Алла до войны работала парикмахером, делала маникюр. Она была старательной, любила, чтобы все было красиво. Виталий был очень эмпатичным. Мужчина очень хорошо пел.

"Скажу так: страшно, когда психика адаптируется и защищается, чтобы все это выдержать. Выдерживаешь. А потом гибнут твои родные. Целая семья", – отметил азовец.



Супружеская пара Героев / Фото УП

Уходят в иной мир целые семьи

Сначала погиб Виталий. Это произошло 15 апреля. Аллу российская авиабомба убила 8 мая. Их маленький сын остался круглым сиротой.

"Мы дружили. Аллочка крестная моего сына. Два Героя умерли. Не стало целой семьи. И я ничего не мог сделать. Я, все командование, все мы круглосуточно боремся за спасение наших военных. И это история только об одной семье. Но вы должны понять, что здесь уходят в иной мир целыми семьями. Даже сейчас", – сказал Калина.



Виталий с сыном / Фото УП

Он добавил, что сегодня 15 мая международный день семьи. Военный призвал вспомнить об Алле и Виталии, когда будете думать о своих семьях и обнимать своих любимых.

"Вспомните о том, что эти молодые и красивые люди сейчас погибают, защищая нашу землю", — подчеркнул Калина.

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