Історію сім'ї розповів азовець Святослав Паламар "Калина". Він зазначив, що Алла та Віталій були для нього дуже близькими. Чоловік та дружина загинули в Маріуполі.

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До останнього були разом

Подружжя спочатку волонтерило в "Азові". Вони працювали на кухні. Згодом вирішили офіційно оформитись на службу.

За словами "Калини", Алла була діловодом, а Віталій – начальником фінансів. Чоловік отримав поранення, але вирішив не йти у госпіталь і бути зі своїм підрозділом.

Вони одружувалися в "Азові". Їхня родина народилася тут, і так само тут ставала більшою. Їхній син теж народився тут, в Маріуполі. Вони до останнього були разом. І пішли один за одним. Це реальні люди. Справжні. Молоді та спраглі до життя,

– розповів Паламар.

Якими були Алла та Віталій

"Калина" пригадав, що Алла до війни працювала перукаркою, робила манікюр. Вона була працьовитою, любила, щоб все було гарно. Віталій був дуже емпатичним. Чоловік вмів дуже гарно співати.

"Скажу так: страшно, коли психіка адаптується і захищається, щоб все це витримати. Витримуєш. А потім гинуть твої рідні. Ціла родина", – зазначив азовець.



Подружжя Героїв / Фото УП

Йдуть у засвіти цілі сім'ї

Спочатку загинув Віталій. Це трапилось 15 квітня. Аллу російська авіабомба вбила 8 травня. Їхній малесенький син став повним сиротою.

"Ми дружили. Аллочка – хрещена мого сина. Двоє Героїв померли. Не стало цілої родини. І я нічого не міг зробити. Я, все командування, всі ми цілодобово боремося за порятунок наших військових. І це історія лише про одну родину. Але ви маєте зрозуміти, що тут йдуть у засвіти цілими сім’ями. Навіть зараз", – сказав "Калина".



Віталій з сином / Фото УП

Він додав, що сьогодні, 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Військовий закликав згадати про Аллу та Віталія, коли думатимете про свої родини та обійматимете своїх коханих.

"Згадайте про те, що ці молоді та красиві люди зараз гинуть, захищаючи нашу землю", – наголосив Калина.

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