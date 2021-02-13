"Финансируете дубинки, которыми нас бьют": Киев берет электрику у Минска – белорусы недовольны
Покупая электроэнергию в Беларуси, Украина фактически поддерживает режим самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявил оппозиционный белорусский деятель Павел Латушко.
Источник:"Радыё Свабода"
Также Латушко, который возглавляет Народное антикризисное управление Беларуси, считает, что Украина таким образом только усугубляет энергетическую зависимость от России.
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Что думает оппозиция Беларуси о покупке Киевом электроэнергии у Минска
Во время онлайн-дискуссии "БелАЕС: спасение Украины от отключения электроэнергии или финансирование режимов Лукашенко и Путина" оппозиционер Павел Латушко высказал свою точку зрения:
- "Покупая энергию у атомной электростанции, вы непосредственно финансово поддерживаете нелегитимный режим, и оплачиваете его призрачный, убыточный и явно невыгодный для белорусского народа и страны проект".
Речь об атомной электростанции, которая, как считает белорусская оппозиция, стране совсем не нужна, да еще и построена с нарушениями как экономическими, так и в сфере безопасности.
Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которые сегодня бьют братский для Украины белорусский народ. И здесь мы не видим двусмысленности,
– подчеркнул Латушко.
Коротко о покупке электроэнергии Украины в Беларуси
В январе Украина получила более 180 миллионов киловатт-часов из Беларуси. А в феврале возобновился импорт электроэнергии из России.
- Это произошло якобы потому, по объяснения украинской власти, что Украине нужна помощь в связи с морозами и определенными трудностями в атомной и тепловой энергосферах.
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