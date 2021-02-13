Покупая электроэнергию в Беларуси, Украина фактически поддерживает режим самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявил оппозиционный белорусский деятель Павел Латушко.

Также Латушко, который возглавляет Народное антикризисное управление Беларуси, считает, что Украина таким образом только усугубляет энергетическую зависимость от России.

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Что думает оппозиция Беларуси о покупке Киевом электроэнергии у Минска

Во время онлайн-дискуссии "БелАЕС: спасение Украины от отключения электроэнергии или финансирование режимов Лукашенко и Путина" оппозиционер Павел Латушко высказал свою точку зрения:

"Покупая энергию у атомной электростанции, вы непосредственно финансово поддерживаете нелегитимный режим, и оплачиваете его призрачный, убыточный и явно невыгодный для белорусского народа и страны проект".

Речь об атомной электростанции, которая, как считает белорусская оппозиция, стране совсем не нужна, да еще и построена с нарушениями как экономическими, так и в сфере безопасности .

К тому же построили БелАЕС за деньги в основном России ("Росатома"), то есть покупка Киевом там энергии – это еще и признак углубления его энергозависимости от Москвы.

Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которые сегодня бьют братский для Украины белорусский народ. И здесь мы не видим двусмысленности,

– подчеркнул Латушко.

Коротко о покупке электроэнергии Украины в Беларуси

В январе Украина получила более 180 миллионов киловатт-часов из Беларуси. А в феврале возобновился импорт электроэнергии из России.

Это произошло якобы потому, по объяснения украинской власти, что Украине нужна помощь в связи с морозами и определенными трудностями в атомной и тепловой энергосферах.