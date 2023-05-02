Как оказалось, владелица отдала щенка работникам салона на процедуру груминга. Однако позже ей вернули собачку мертвой.

Обратите внимание Умер пес Крым, который плакал на руинах дома в Днепре

Смертельный груминг

21-летняя девушка рассказала, что отдала щенка на процедуру груминга. Через пол часа работники вернули ей животное мертвым, но объяснить причины не смогли.

В результате этого следователи начали расследование уголовного производства по статье о жестоком обращении с животными. Ее нарушение карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет.

Позже стало известно, что смерть животного наступила из-за поражения легких в виде абсцедивной бронхопневмонии и гиперемии и отека легких, что привело к остановке дыхания.



Собачка, умершая в ветклинике / фото полиции

Что этому предшествовало