Как оказалось, владелица отдала щенка работникам салона на процедуру груминга. Однако позже ей вернули собачку мертвой.

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Смертельный груминг

21-летняя девушка рассказала, что отдала щенка на процедуру груминга. Через пол часа работники вернули ей животное мертвым, но объяснить причины не смогли.

В результате этого следователи начали расследование уголовного производства по статье о жестоком обращении с животными. Ее нарушение карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет.

Позже стало известно, что смерть животного наступила из-за поражения легких в виде абсцедивной бронхопневмонии и гиперемии и отека легких, что привело к остановке дыхания.


Собачка, умершая в ветклинике / фото полиции

Что этому предшествовало

  • 21-летняя жительница Белой Церкви заявила, что работники ветклиники убили ее собачку, которую им доверили подстричь.
  • Шокирует и то, что щенка породы померанский шпиц девушка отдавала на не сложнейшую процедуру, а на стрижку.
  • Администраторы ветклиники Татьяна Белоусова и Антонина Варварова обнародовали сообщение о смерти собачки. По их словам, при вычесании состояние животного внезапно ухудшилось и персонал приступил к реанимационным мерам. С проведением сердечно-легочной реанимации восстановить жизнеспособность не удалось.
  • Администраторы заявляли, что во время груминга не используют никаких препаратов для медикаментозного успокоения животных.