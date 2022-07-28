Об этом на брифинге сообщил заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс, передает 24 канал.

Внимание Как из Украины будут вывозить зерно: в сети опубликовали маршруты морских караванов

Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра,

– отметил Гриффитс 28 июля.

Главное о "зерновом соглашении"

Из-за военного вторжения россии украинское зерно, предназначенное для экспорта, заблокировано в портах Черного моря. Поэтому Украина, Турция и ООН подписали соглашение о безопасном экспорте зерна. Соглашение с ООН и Турцией подписала и россия.

Однако уже на следующий день оккупанты атаковали порт "Одесса". Они пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось. россия открещивалась от атаки, однако затем представительница вражеского мид мария захарова признала, что за ударом стоит именно страна-агрессор.

В МИД Украины назвали обстрел со стороны оккупантов – "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана".

Интересно – альтернативные варианты для вывоза зерна из Украины: смотрите видео