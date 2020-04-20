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      Когда врачи получат надбавки за борьбу с COVID-19: ответ Ляшко

      - Читати новину українською
      Когда повысят зарплаты врачам / gettyimages.com

      Украинские власти неоднократно заявляли о повышении зарплат для медиков. Тем, кто работает с больными коронавирусом, должны были повысить оклад в три раза. А всем остальным – вдвое. Впрочем, врачи выставляют в соцсетях скриншоты авансов, где сумма меньше, чем была раньше. О том кому и когда ожидать обещанную надбавку – читайте дальше.

      Вопрос обеспеченности и оплаты труда в размере 300% от окладов находится на личном контроле президента, премьер-министра и министра здравоохранения. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

      Обратите внимание Карантин могут продлить минимум до 12 мая: заявление Ляшко

      По его словам, в среду, 22 апреля, планируют принять еще ряд решений, которые после изменений в бюджет позволят национальной службе здравоохранения выплатить обещанные надбавки за апрель 2020 года.

      Глава Минздрава лично контролирует пакет оплаты труда тех врачей, которые работали с лабораторно подтвержденными случаями коронавирусной болезни,
      – отметил Ляшко.


      Виктор Ляшко / Фото с фейсбук-страницы Виктора Ляшко

      Он также добавил, что правительство контролирует каждый регион и медицинское учреждение для того, чтобы деньги, которые будут начислены, дошли до каждого медработника, который оказывал помощь больным COVID-19.

      Что известно о повышении зарплат для врачей?
      Сначала о повышении зарплат заявлял Президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, врачам, которые занимаются больными коронавирусом, должны были повысить зарплату на 300%, остальным – на 200%.

      Кабинет Министров Украины утвердил почасовую оплату врачам, а также повышение зарплат втрое, как и обещал президент.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение Медицина Зарплата Виктор Ляшко Новости Украины
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