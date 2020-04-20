Когда врачи получат надбавки за борьбу с COVID-19: ответ Ляшко
Украинские власти неоднократно заявляли о повышении зарплат для медиков. Тем, кто работает с больными коронавирусом, должны были повысить оклад в три раза. А всем остальным – вдвое. Впрочем, врачи выставляют в соцсетях скриншоты авансов, где сумма меньше, чем была раньше. О том кому и когда ожидать обещанную надбавку – читайте дальше.
Вопрос обеспеченности и оплаты труда в размере 300% от окладов находится на личном контроле президента, премьер-министра и министра здравоохранения. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Обратите внимание Карантин могут продлить минимум до 12 мая: заявление Ляшко
По его словам, в среду, 22 апреля, планируют принять еще ряд решений, которые после изменений в бюджет позволят национальной службе здравоохранения выплатить обещанные надбавки за апрель 2020 года.
Глава Минздрава лично контролирует пакет оплаты труда тех врачей, которые работали с лабораторно подтвержденными случаями коронавирусной болезни,
– отметил Ляшко.
Виктор Ляшко / Фото с фейсбук-страницы Виктора Ляшко
Он также добавил, что правительство контролирует каждый регион и медицинское учреждение для того, чтобы деньги, которые будут начислены, дошли до каждого медработника, который оказывал помощь больным COVID-19.
Что известно о повышении зарплат для врачей?
Сначала о повышении зарплат заявлял Президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, врачам, которые занимаются больными коронавирусом, должны были повысить зарплату на 300%, остальным – на 200%.
Кабинет Министров Украины утвердил почасовую оплату врачам, а также повышение зарплат втрое, как и обещал президент.
Читайте также
-
ДТЭК Ахметова рекордно повысил цены на электричество для Галичинысегодня , 14:25
-
Настоящие трубы Апокалипсиса: как происходил штурм религиозной церкви в СШАсегодня , 18:44
-
Карантин в Украине могут продлить, но со смягчениями, – Шмыгальсегодня , 20:37
-
Как прокачать свой английский на карантинесегодня , 19:00
-
Секреты мозга: как эффективно запоминать важноесегодня , 16:00
-
Более 100 тысяч человек в Бангладеш пришли на похороны несмотря на карантин: видеосегодня , 17:50