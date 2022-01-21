Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительно возросло количество новых обнаружений и среди детей – заболели 2 464 ребенка. В больницы госпитализировали 2 226 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 150 пациентов. Вчера выписали 4 486 инфицированных.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 552;
- Винницкая область – 969;
- Волынская область – 400;
- Днепропетровская область – 826;
- Донецкая область – 631;
- Житомирская область – 589;
- Закарпатская область – 498;
- Запорожская область – 366;
- Ивано-Франковская область – 2 427;
- Киевская область – 672;
- Кировоградская область – 98;
- Луганская область – 251;
- Львовская область – 1989;
- Николаевская область – 304;
- Одесская область – 1036;
- Полтавская область – 677;
- Ровненская область – 702;
- Сумская область – 1158;
- Тернопольская область – 1053;
- Харьковская область – 971;
- Херсонская область – 308;
- Хмельницкая область – 1034;
- Черкасская область – 379;
- Черновицкая область – 756;
- Черниговская область – 510.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Еще одна область стала "оранжевой"
Источник: Минздрав
В Украине расширили оранжевую зону карантина, в нее вошла Черновицкая область. Так, в области за прошедшие сутки превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования. На сегодняшний день он составляет 22,6%, при норме не более 20%.
По состоянию на 21 января в оранжевой зоне, кроме Черниговской, находятся 8 областей:
- Ивано-Франковская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Черниговская.
Критическая динамика госпитализаций наблюдается во Львовской области. Все остальные регионы Украины – сейчас желтые.
Ситуация в целом в Украине:
- Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 323 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.
- Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 16% при норме не более 20. Зато охват тестирования находится на уровне 1349 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.
Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава
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Достаточно ли кислорода в больницах
Источник: Минздрав
Ситуация с коронавирусом в Украине в последние дни ухудшается. В Министерстве здравоохранения заверили, если тяжелых госпитализаций станет больше – медучреждения будут готовы.
Для этого Медицинские закупки Украины приобрели 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их планируется установить в январе – феврале 2022 года. Также 118 кислородных станций уже закупили за средства субвенции и монтируются в больницах.
Медикам в Черновцах не говорят, кто из пациентов имеет Омикрон
Источник: "Молодой буковинец"
В больнице Черновцов обнаружили штамм Омикрон. Однако самим медикам, лечащим больных COVID-19, не рассказывают, кто из пациентов инфицирован этим вариантом. Такое же правило в стране действовало, когда начал появляться вариант Дельта.
В ОГА отметили, что "для медиков это ничего не должно значить". Местная инфекционистка заверила, что это наоборот – имеет большое значение.
"Мы должны хотя бы примерно понимать, с чего начинается эта болезнь, сравнивать симптомы Омикрона с другими вариантами коронавируса. Это нужно, прежде всего, для нашего самообучения", – подчеркнула Ольга Кобевко.
За сутки более 86 тысяч украинцев вакцинировали против COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки 20 января 86 146 человек вакцинировали против коронавируса, в частности, первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек. Дополнительную дозу получили 736 человек, а бустерную дозу – 21 255 человек.
Какие вакцины использовали за прошедшие сутки
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,
- Coronavac – 13 069,
- AstraZeneca – 1 924,
- Moderna – 7 102.
Общая статистика прививок
С начала вакцинальной кампании привили 15 109 351 человека, из них получили:
- первую дозу – 15 109 349 человек;
- две дозы – 14 410 730 человек;
- дополнительную дозу – 11 941 человек;
- бустерную – 167 360 человек.
В общей сложности провели 29 699 380 прививок.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
Кличко выздоровел от коронавируса
Источник: телеграм-канал Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. Он сообщил, что 21 января получил отрицательный ПЦР-тест.
Также глава столицы уточнил, что болел штаммом Омикрон, а симптомы были очень похожи на простуду. По словам Кличко, две дозы прививки сделали течение болезни максимально легким и коротким.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 21 января в мире выявили более 342 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.
Таиланд отменяет одно из COVID-ограничений для туристов
Источник: Bangkok Post
Таиланд заявил о повторном запуске туристической программы Test&Go, которая позволит смягчить правила въезда для вакцинированных. Нововведение вступит в силу с 1 февраля.
Так, с 1 февраля 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса смогут попасть на территорию Таиланда почти без ограничений.
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Исследования о коронавирусе
Назван симптом коронавируса, который редко встречается у пожилых людей
Источник: The Lancet
Ученые заметили, что коронавирус по-разному проявляется у людей всех возрастов. В частности, медики отслеживали симптомы, которые появлялись у инфицированных в первые 3 дня после положительного теста.
Заметим, что данные собрали, когда доминировал британский и исходный уханьский штаммы коронавируса. Остальные мутации, такие как Дельта и Омикрон, тогда еще не распространились.
Ученые увидели, что для группы 16 – 39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.
Пациенты с коронавирусом в возрасте от 40 до 59 лет жаловались, прежде всего, на постоянный кашель. В то время как потерю обоняния и вкуса фиксировали реже, но они тоже встречались.
Людей от 60, и особенно 80 лет, чаще всего беспокоили:
- боли в мышцах и груди;
- одышка;
- диарея.