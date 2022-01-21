Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительно возросло количество новых обнаружений и среди детей – заболели 2 464 ребенка. В больницы госпитализировали 2 226 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 150 пациентов. Вчера выписали 4 486 инфицированных.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2 427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1036;

Полтавская область – 677;

Ровненская область – 702;

Сумская область – 1158;

Тернопольская область – 1053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! По состоянию на 21 января 2021 года в Украине было выявлено 3 819 538 больных COVID-19. Из них – 3 576 268 уже поправились. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 993 пациента.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Еще одна область стала "оранжевой"

Источник: Минздрав

В Украине расширили оранжевую зону карантина, в нее вошла Черновицкая область. Так, в области за прошедшие сутки превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования. На сегодняшний день он составляет 22,6%, при норме не более 20%.

По состоянию на 21 января в оранжевой зоне, кроме Черниговской, находятся 8 областей:

Ивано-Франковская; Ровненская; Сумская; Черновицкая; Тернопольская; Житомирская; Черниговская.

Критическая динамика госпитализаций наблюдается во Львовской области. Все остальные регионы Украины – сейчас желтые.

Ситуация в целом в Украине:

Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 323 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек. Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 16% при норме не более 20. Зато охват тестирования находится на уровне 1349 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

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Достаточно ли кислорода в больницах

Источник: Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине в последние дни ухудшается. В Министерстве здравоохранения заверили, если тяжелых госпитализаций станет больше – медучреждения будут готовы.

Для этого Медицинские закупки Украины приобрели 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их планируется установить в январе – феврале 2022 года. Также 118 кислородных станций уже закупили за средства субвенции и монтируются в больницах.

Справка. Во время последней волны в Украине развернули более 79 тысяч ковидных кроватей в 547 заведениях здравоохранения. Пока возможности Украины позволяют развернуть не меньше коек, заверили в Минздраве.

Медикам в Черновцах не говорят, кто из пациентов имеет Омикрон

Источник: "Молодой буковинец"

В больнице Черновцов обнаружили штамм Омикрон. Однако самим медикам, лечащим больных COVID-19, не рассказывают, кто из пациентов инфицирован этим вариантом. Такое же правило в стране действовало, когда начал появляться вариант Дельта.

В ОГА отметили, что "для медиков это ничего не должно значить". Местная инфекционистка заверила, что это наоборот – имеет большое значение.

"Мы должны хотя бы примерно понимать, с чего начинается эта болезнь, сравнивать симптомы Омикрона с другими вариантами коронавируса. Это нужно, прежде всего, для нашего самообучения", – подчеркнула Ольга Кобевко.

За сутки более 86 тысяч украинцев вакцинировали против COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки 20 января 86 146 человек вакцинировали против коронавируса, в частности, первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек. Дополнительную дозу получили 736 человек, а бустерную дозу – 21 255 человек.

Какие вакцины использовали за прошедшие сутки

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,

Coronavac – 13 069,

AstraZeneca – 1 924,

Moderna – 7 102.

Общая статистика прививок

С начала вакцинальной кампании привили 15 109 351 человека, из них получили:

первую дозу – 15 109 349 человек;

две дозы – 14 410 730 человек;

дополнительную дозу – 11 941 человек;

бустерную – 167 360 человек.

В общей сложности провели 29 699 380 прививок.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Кличко выздоровел от коронавируса

Источник: телеграм-канал Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. Он сообщил, что 21 января получил отрицательный ПЦР-тест.

Также глава столицы уточнил, что болел штаммом Омикрон, а симптомы были очень похожи на простуду. По словам Кличко, две дозы прививки сделали течение болезни максимально легким и коротким.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 21 января в мире выявили более 342 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.

Таиланд отменяет одно из COVID-ограничений для туристов

Источник: Bangkok Post

Таиланд заявил о повторном запуске туристической программы Test&Go, которая позволит смягчить правила въезда для вакцинированных. Нововведение вступит в силу с 1 февраля.

Так, с 1 февраля 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса смогут попасть на территорию Таиланда почти без ограничений.

Справка! По данным Worldometer, по состоянию на 20 января в Таиланде выявлено 2 353 062 случая заражения. К сожалению, 21 990 из них летальные.

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Исследования о коронавирусе

Назван симптом коронавируса, который редко встречается у пожилых людей

Источник: The Lancet

Ученые заметили, что коронавирус по-разному проявляется у людей всех возрастов. В частности, медики отслеживали симптомы, которые появлялись у инфицированных в первые 3 дня после положительного теста.

Заметим, что данные собрали, когда доминировал британский и исходный уханьский штаммы коронавируса. Остальные мутации, такие как Дельта и Омикрон, тогда еще не распространились.

Ученые увидели, что для группы 16 – 39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.

Пациенты с коронавирусом в возрасте от 40 до 59 лет жаловались, прежде всего, на постоянный кашель. В то время как потерю обоняния и вкуса фиксировали реже, но они тоже встречались.

Людей от 60, и особенно 80 лет, чаще всего беспокоили:

боли в мышцах и груди;

одышка;

диарея.