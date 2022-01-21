Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За вчора, 20 січня, в Україні виявили 20 156 нових випадків зараження коронавірусом. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей – захворіли 2 464 дитини. До лікарень госпіталізували 2 226 людей. На жаль, хвороба забрала життя ще 150 пацієнтів. Натомість виписали вчора 4 486 інфікованих.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2 427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1 989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1 036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1 158;

Тернопільська область – 1 053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1 034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Станом на 21 січня 2021 року в Україні виявили 3 819 538 хворих на COVID-19. З них – 3 576 268 вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 993 пацієнти.

Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Ще одна область стала "помаранчевою"

Джерело: МОЗ

В Україні розширили помаранчеву зону карантину, до неї увійшла Чернівська область. Так, в області за минулу добу перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На сьогодні він становить 22,6%, при нормі не більше 20%.

Станом на 21 січня в помаранчевій зоні, окрім Чернігівської, перебувають 8 областей:

Івано-Франківська; Рівненській; Сумській; Чернівецькій; Тернопільській; Житомирській; Чернігівській.

Критична динаміка госпіталізацій спостерігається у Львівській області. Усі інші регіони України – наразі жовті.

Ситуація загалом в Україні:

Рівень захворюваності по країні зростає – нині 323 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.

Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 16% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 349 при мінімальній нормі 300 на '100 тисяч населення.



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

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Чи достатньо кисню в лікарнях

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні останніми днями погіршується. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, якщо важких госпіталізацій побільшає – медзаклади будуть готові.

Для цього Медичні закупівлі України придбали 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх планують встановити у січні – лютому 2022 року. Також 118 кисневих станцій вже закупили за кошти субвенції та наразі монтуються у лікарнях.

Довідка. Під час останньої хвилі в Україні розгорнули більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок в 547 закладах охорони здоров'я. Наразі можливості України дозволяють розгорнути не менше ліжок, запевнили в МОЗ.

Медикам у Чернівцях не кажуть, хто з пацієнтів має Омікрон

Джерело: "Молодий буковинець"

У лікарні Чернівців виявили штам Омікрон. Проте самим медикам, які лікують хворих на COVID-19, не розповідають, хто з пацієнтів інфікований цим варіантом. Таке ж правило в країні діяло, коли почав з'являтися варіант Дельта.

В ОДА зазначили, що "для медиків це нічого не повинно значити". Натомість місцева інфекціоністка запевнила, що це навпаки – має велике значення.

"Ми повинні хоча би приблизно розуміти, з чого починається ця хвороба, порівнювати симптоми Омікрону з іншими варіантами коронавірусу. Це потрібно насамперед для нашого самонавчання", – наголосила Ольга Кобевко.

За добу понад 86 тисяч українців вакцинували проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу ​ 20 січня 86 146 людей вакцинували проти коронавірусу, зокрема, першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей. Додаткову дозу отримали 736 людей, а бустерну дозу – 21 255.

Які вакцини використовували минулої доби

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,

Coronavac – 13 069,

AstraZeneca – 1 924,

Moderna – 7 102.

Загальна статистика щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали:

першу дозу – 15 109 349 людей;

дві дози – 14 410 730 людей;

додаткову дозу – 11 941 людина;

бустерну – 167 360 людей.

Загалом провели 29 699 380 щеплень.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Кличко одужав від коронавірусу

Джерело: телеграм-канал Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Він повідомив, що 21 січня отримав негативний ПЛР-тест.

Також очільник столиці уточнив, що хворів на штам Омікрон, а симптоми були дуже подібними до застуди. За словами, Кличка, дві дози щеплення зробили перебіг хвороби максимально легким і коротким.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 21 січня у світі виявили понад 342 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.

Таїланд скасовує одне з COVID-обмежень для туристів

Джерело: Bangkok Post

Таїланд заявив про повторний запуск туристичної програми "Test&Go", яка дозволить пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих. Нововведення вступить в дію з 1 лютого.

Так, з 1 лютого 2022 року повністю вакциновані від коронавірусу зможуть потрапити на територію Таїланду майже без обмежень.

Довідка! За даними Worldometer, станом на 20 січня в Таїланді виявлено 2 353 062 випадки зараження. На жаль, 21 990 із них – летальні.

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Дослідження про коронавірус

​​Назвали симптом коронавірусу, який рідко зустрічається у літніх людей

Джерело: The Lancet

Вчені помітили, що коронавірус по-різному проявляється у людей різного віку. Зокрема, медики відстежували симптоми, які з'являлися в інфікованих у перші 3 дні після позитивного тесту.