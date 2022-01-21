Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За вчора, 20 січня, в Україні виявили 20 156 нових випадків зараження коронавірусом. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей – захворіли 2 464 дитини. До лікарень госпіталізували 2 226 людей. На жаль, хвороба забрала життя ще 150 пацієнтів. Натомість виписали вчора 4 486 інфікованих.

Увага Чи закінчиться карантин в Україні у 2022 році: прогнози експертів

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 552;
  • Вінницька область – 969;
  • Волинська область – 400;
  • Дніпропетровська область – 826;
  • Донецька область – 631;
  • Житомирська область – 589;
  • Закарпатська область – 498;
  • Запорізька область – 366;
  • Івано-Франківська область – 2 427;
  • Київська область – 672;
  • Кіровоградська область – 98;
  • Луганська область – 251;
  • Львівська область – 1 989;
  • Миколаївська область – 304;
  • Одеська область – 1 036;
  • Полтавська область – 677;
  • Рівненська область – 702;
  • Сумська область – 1 158;
  • Тернопільська область – 1 053;
  • Харківська область – 971;
  • Херсонська область – 308;
  • Хмельницька область – 1 034;
  • Черкаська область – 379;
  • Чернівецька область – 756;
  • Чернігівська область – 510.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Ще одна область стала "помаранчевою"

Джерело: МОЗ

В Україні розширили помаранчеву зону карантину, до неї увійшла Чернівська область. Так, в області за минулу добу перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На сьогодні він становить 22,6%, при нормі не більше 20%.

Станом на 21 січня в помаранчевій зоні, окрім Чернігівської, перебувають 8 областей:

  1. Івано-Франківська;
  2. Рівненській;
  3. Сумській;
  4. Чернівецькій;
  5. Тернопільській;
  6. Житомирській;
  7. Чернігівській.

Критична динаміка госпіталізацій спостерігається у Львівській області. Усі інші регіони України – наразі жовті.

Ситуація загалом в Україні:

  • Рівень захворюваності по країні зростає – нині 323 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
  • Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 16% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 349 при мінімальній нормі 300 на '100 тисяч населення.

зони карантину
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Увага У Львові посилили карантин: які обмеження діють в місті

Чи достатньо кисню в лікарнях

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні останніми днями погіршується. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, якщо важких госпіталізацій побільшає – медзаклади будуть готові.

Для цього Медичні закупівлі України придбали 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх планують встановити у січні – лютому 2022 року. Також 118 кисневих станцій вже закупили за кошти субвенції та наразі монтуються у лікарнях.

Медикам у Чернівцях не кажуть, хто з пацієнтів має Омікрон

Джерело: "Молодий буковинець"

У лікарні Чернівців виявили штам Омікрон. Проте самим медикам, які лікують хворих на COVID-19, не розповідають, хто з пацієнтів інфікований цим варіантом. Таке ж правило в країні діяло, коли почав з'являтися варіант Дельта.

В ОДА зазначили, що "для медиків це нічого не повинно значити". Натомість місцева інфекціоністка запевнила, що це навпаки – має велике значення.

"Ми повинні хоча би приблизно розуміти, з чого починається ця хвороба, порівнювати симптоми Омікрону з іншими варіантами коронавірусу. Це потрібно насамперед для нашого самонавчання", – наголосила Ольга Кобевко.

За добу понад 86 тисяч українців вакцинували проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу ​ 20 січня 86 146 людей вакцинували проти коронавірусу, зокрема, першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей. Додаткову дозу отримали 736 людей, а бустерну дозу – 21 255.

Які вакцини використовували минулої доби

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,
  • Coronavac – 13 069,
  • AstraZeneca – 1 924,
  • Moderna – 7 102.

Загальна статистика щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали:

  • першу дозу – 15 109 349 людей;
  • дві дози – 14 410 730 людей;
  • додаткову дозу – 11 941 людина;
  • бустерну – 167 360 людей.

Загалом провели 29 699 380 щеплень.

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Кличко одужав від коронавірусу

Джерело: телеграм-канал Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Він повідомив, що 21 січня отримав негативний ПЛР-тест.

Також очільник столиці уточнив, що хворів на штам Омікрон, а симптоми були дуже подібними до застуди. За словами, Кличка, дві дози щеплення зробили перебіг хвороби максимально легким і коротким.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 21 січня у світі виявили понад 342 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.

Таїланд скасовує одне з COVID-обмежень для туристів

Джерело: Bangkok Post

Таїланд заявив про повторний запуск туристичної програми "Test&Go", яка дозволить пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих. Нововведення вступить в дію з 1 лютого.

Так, з 1 лютого 2022 року повністю вакциновані від коронавірусу зможуть потрапити на територію Таїланду майже без обмежень.

Також на тему Ще одна країна Азії відкриється для туристів: відома дата

Дослідження про коронавірус

​​Назвали симптом коронавірусу, який рідко зустрічається у літніх людей

Джерело: The Lancet

Вчені помітили, що коронавірус по-різному проявляється у людей різного віку. Зокрема, медики відстежували симптоми, які з'являлися в інфікованих у перші 3 дні після позитивного тесту.