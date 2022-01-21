Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За вчора, 20 січня, в Україні виявили 20 156 нових випадків зараження коронавірусом. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей – захворіли 2 464 дитини. До лікарень госпіталізували 2 226 людей. На жаль, хвороба забрала життя ще 150 пацієнтів. Натомість виписали вчора 4 486 інфікованих.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 552;
- Вінницька область – 969;
- Волинська область – 400;
- Дніпропетровська область – 826;
- Донецька область – 631;
- Житомирська область – 589;
- Закарпатська область – 498;
- Запорізька область – 366;
- Івано-Франківська область – 2 427;
- Київська область – 672;
- Кіровоградська область – 98;
- Луганська область – 251;
- Львівська область – 1 989;
- Миколаївська область – 304;
- Одеська область – 1 036;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 702;
- Сумська область – 1 158;
- Тернопільська область – 1 053;
- Харківська область – 971;
- Херсонська область – 308;
- Хмельницька область – 1 034;
- Черкаська область – 379;
- Чернівецька область – 756;
- Чернігівська область – 510.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Ще одна область стала "помаранчевою"
Джерело: МОЗ
В Україні розширили помаранчеву зону карантину, до неї увійшла Чернівська область. Так, в області за минулу добу перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На сьогодні він становить 22,6%, при нормі не більше 20%.
Станом на 21 січня в помаранчевій зоні, окрім Чернігівської, перебувають 8 областей:
- Івано-Франківська;
- Рівненській;
- Сумській;
- Чернівецькій;
- Тернопільській;
- Житомирській;
- Чернігівській.
Критична динаміка госпіталізацій спостерігається у Львівській області. Усі інші регіони України – наразі жовті.
Ситуація загалом в Україні:
- Рівень захворюваності по країні зростає – нині 323 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 16% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 349 при мінімальній нормі 300 на '100 тисяч населення.
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
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Чи достатньо кисню в лікарнях
Джерело: МОЗ
Ситуація з коронавірусом в Україні останніми днями погіршується. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, якщо важких госпіталізацій побільшає – медзаклади будуть готові.
Для цього Медичні закупівлі України придбали 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх планують встановити у січні – лютому 2022 року. Також 118 кисневих станцій вже закупили за кошти субвенції та наразі монтуються у лікарнях.
Медикам у Чернівцях не кажуть, хто з пацієнтів має Омікрон
Джерело: "Молодий буковинець"
У лікарні Чернівців виявили штам Омікрон. Проте самим медикам, які лікують хворих на COVID-19, не розповідають, хто з пацієнтів інфікований цим варіантом. Таке ж правило в країні діяло, коли почав з'являтися варіант Дельта.
В ОДА зазначили, що "для медиків це нічого не повинно значити". Натомість місцева інфекціоністка запевнила, що це навпаки – має велике значення.
"Ми повинні хоча би приблизно розуміти, з чого починається ця хвороба, порівнювати симптоми Омікрону з іншими варіантами коронавірусу. Це потрібно насамперед для нашого самонавчання", – наголосила Ольга Кобевко.
За добу понад 86 тисяч українців вакцинували проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За добу 20 січня 86 146 людей вакцинували проти коронавірусу, зокрема, першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей. Додаткову дозу отримали 736 людей, а бустерну дозу – 21 255.
Які вакцини використовували минулої доби
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,
- Coronavac – 13 069,
- AstraZeneca – 1 924,
- Moderna – 7 102.
Загальна статистика щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали:
- першу дозу – 15 109 349 людей;
- дві дози – 14 410 730 людей;
- додаткову дозу – 11 941 людина;
- бустерну – 167 360 людей.
Загалом провели 29 699 380 щеплень.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Кличко одужав від коронавірусу
Джерело: телеграм-канал Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Він повідомив, що 21 січня отримав негативний ПЛР-тест.
Також очільник столиці уточнив, що хворів на штам Омікрон, а симптоми були дуже подібними до застуди. За словами, Кличка, дві дози щеплення зробили перебіг хвороби максимально легким і коротким.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 21 січня у світі виявили понад 342 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.
Таїланд скасовує одне з COVID-обмежень для туристів
Джерело: Bangkok Post
Таїланд заявив про повторний запуск туристичної програми "Test&Go", яка дозволить пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих. Нововведення вступить в дію з 1 лютого.
Так, з 1 лютого 2022 року повністю вакциновані від коронавірусу зможуть потрапити на територію Таїланду майже без обмежень.
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Дослідження про коронавірус
Назвали симптом коронавірусу, який рідко зустрічається у літніх людей
Джерело: The Lancet
Вчені помітили, що коронавірус по-різному проявляється у людей різного віку. Зокрема, медики відстежували симптоми, які з'являлися в інфікованих у перші 3 дні після позитивного тесту.