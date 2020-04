Коронавирус с нами на годы

Коронавирус – длительный кризис. Нет, он не завершится через несколько недель или даже за несколько месяцев.

Так, потрібно звикати до карантинних заходів, бо в тому чи іншому вигляді вони з нами надовго, цілком можливо, на кілька років. Необхідно вже зараз думати про те, як пристосуватися самому і адаптувати ваш бізнес до пандемії в довгостроковій перспективі, а не тішити себе спокусливим сценарієм короткої кризи. Бо з кожним днем цей сценарій стає все менш вірогідним. А потенційна друга хвиля пандемії ближчою.

В інтерв'ю Washington Post директор Центрів з контролю та профілактики захворювань у США Роберт Редфлід попередив, що друга хвиля пандемії COVID-19 взимку може виявитися сильнішою за першу хвилю, бо епідемія коронавірусу співпаде в часі з епідемією грипу.

Чому Редфілд говорить про другу хвилю COVID-19?

По-перше – історичний досвід. На першій картинці в дописі ви можете побачити візуалізацію смертей від хвиль пандемій грипу – і хоч COVID-19 не є грипом, складно не побачити тут можливу аналогію. По-друге – те, що просто зараз відбувається в східній Азії. Наприклад, багатий Сінгапур з його ефективним урядом і великим досвідом боротьби з епідеміями, зміг успішно протистояти першій хвилі пандемії. Країну ставили за взірець того, чого можна досягнути завдяки масовому тестуванню, ретельному відслідковуванню та ізоляції контактів хворих. Аж поки за останні два тижні кількість зареєстрованих випадків в країні не зросла в 6 разів!

Тр способи перемогти COVID-19

Не варто вважати, що карантини є панацеєю. Карантинні заходи надзвичайно ефективно гальмують темпи поширення пандемії, але не в силах знищити вірус повністю. Як тільки ми послабимо карантин і середньостатистичний хворий на коронавірус інфікуватиме більше однієї людини, кількість нових випадків знов почне зростати.



Візуалізація ефективності карантинних заходів

На картинці ви бачите візуалізацію ефективності різних карантинних заходів у Великобританії, створену аналітичним центром колишнього британського прем'єра Тоні Блера Institute for Global Change. За підрахунками Імперського коледжу Лондону, на який спираються аналітики, на даний момент середньостатистичний хворий COVID-19 у Великобританії інфікує 0.7 інших людей. Якщо відкрити школи, то ця цифра підскочить до 0.9. А якщо продовжити послаблювати карантин далі, то вона перевалить за 1.0 і епідемія знов піде на підйом. Як бачимо, ми маємо мало простору для маневру в питанні послаблення карантину.

Але не можемо ж ми тримати карантинні заходи вічно? Звичайно, що ні. Ми ще дуже багато не знаємо про новий коронавірус, але розуміємо, що пандемія, вірогідніше за все, завершиться одним з трьох способів.

1) Виробленням імунітету в 70+% населення через масову вакцинацію.

2) 70+% населення перехворіють COVID-19.

3) Людство винайде доступні високоефективні ліки від COVID-19.

На жаль, перший і третій варіанти не будуть швидкими, а другий призведе до вибухоподібного зростання смертності. Давайте детальніше розберемося з кожним з цих сценаріїв.

ЗМІ переповнені повідомленнями про десятки наукових команд, що працюють над винайденням вакцини, і початку тестування на людях щонайменше трьох з них. Але доктор Ентоні Фаучі, що очолює боротьбу з пандемією в США, попереджає, що до масового виробництва вакцини нам залишилося чекати від 12 до 18 місяців. Інші експерти, нещодавно опитані New York Times для статті з красномовною назвою "The Coronavirus in America: The Year Ahead", були ще песимістичнішими. Врешті-решт, попередній рекорд швидкості створення і масового виробництва вакцини склав 4 роки. Як не поспішай, але радикально пришвидшити довгий процес тестування безпечності та ефективності вакцини на людях не вийде. Вже не говорячи про грандіозні виклики виробництва нової вакцини мільярдними дозами, на що, цілком можливо, знадобиться нове обладнання.

Швеція – не приклад у боротьбі з коронавірусом

Можливо, тоді варто скасувати карантинні заходи повністю і просто пройти крізь пандемію? Можливо, вірус не такий страшний, як його малюють? В соціальних мережах знов і знов наводять приклад Швеції, яка нібито відмовилася від карантину і чудово себе почуває. Елементарна перевірка фактів показує, що це неправда. По-перше, хоча шведські карантинні заходи порівняно м'які, але вони існують: уряд рекомендував закрити старшу школу і університети, заборонено збиратися групами більше 50 людей, а іноземці не можуть в'їхати в країну. По-друге, навіть за такого м'якого карантину багата Швеція з її загальнодоступною сучасною медициною має в 5 разів більшу кількість загиблих на мільйон населення, ніж соціально і економічно схожі на неї сусіди – Норвегія і Фінляндія! Просто подивіться на це зображення. Радикальна відмова від карантину можлива лише якщо ми готові платити за це великою кількістю життів.



М'ягкі карантинні заходи в Швеції призвели до різкого зростання захворюваності на коронавірусну інфекції COVID-19

Як щодо створення високоефективних ліків?

Вчені тестують десятки вже існуючих препаратів, щоб перевірити чи допомагають вони хворим на новий коронавірус. Але тестування ефективності та безпечності, як і у випадку з вакцинами, довгий процес. Наприклад, виявилося, що один з найбільш розпіарених ЗМІ та деякими політиками препаратів – антималярійний хлорохін – у високих дозах може викликати проблеми з серцевим ритмом. І пам'ятаємо, що навіть коли будуть знайдені доведено ефективні і безпечні ліки, їх ще буде потрібно виробити мільярдними дозами.

Чи є можливість послабити карантин без сплеску інфекції?

Все більше вчених вважає, що це можливо завдяки комбінації масового тестування, ефективного відслідковування контактів хворих та їх ізоляції. А також масового тестування на наявність імунітету, носії якого зможуть повернутися до роботи і життя без обмежень. Але все це простіше сказати, ніж зробити. Візьмемо, наприклад, відслідковування контактів. Хвора людина, що працює в ресторані чи на виробництві, за кілька днів може мати десятки і навіть сотні контактів. Лише в одному Ухані китайцям довелося найняти і навчити 9000 фахівців з відслідковування контактів хворих. За розрахунками університету Джонса Гопкінса американцям найближчим часом буде потрібно щонайменше 100 000 таких фахівців – при тому, що зараз в США їх трохи більше … 2000. Чи можлива реалізація сценарію з "розумним карантином"? Так, але вона потребуватиме титанічних фінансових, організаційних, технологічних і освітніх зусиль. Починати які потрібно було ще вчора.

Чи існує шанс, що криза все ж виявиться короткою?

Безумовно. Врешті-решт, вірус завжди може втратити свою заразливість у наслідок мутації. Щось з давно відомих нам ліків може несподівано виявитися високоефективним проти нового коронавірусу. Чи раптом виявиться, що безсимптомних випадків COVID-19 на порядок більше, ніж офіційно підтверджених – і значний відсоток населення отримає імунітет вже до кінця року. Але кожен з цих сценаріїв, хоч і не є фантастичним, але буде великою удачею людства. На яку можна сподіватися, але не варто покладатися в своїх планах на найближче майбутнє.