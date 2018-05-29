Кровавое ДТП на Сумщине, в котором погиб ребенок: появились подробности инцидента

Свидетель жуткого ДТП, которое на днях произошло на Сумщине, рассказала о подробностях трагедии. Женщина ехала на велосипеде, самой аварии не видела, но слышала, как плакали дети и пыталась спасти двухлетнего мальчика.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 27 мая в селе Семяновка Конотопского района, что в Сумской области, водитель выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего мальчика, который вместе с сестренкой и несколькими другими детьми шли по обочине. В результате наезда ребенок погиб. Водитель с места происшествия скрылся, однако оперативникам удалось его разыскать. На момент задержания мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения.

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Свидетель аварии - женщина, которая ехала на велосипеде – заметила, как мимо на большой скорости промчался легковой автомобиль, передает "Обозреватель". Само ДТП женщина не видела, но услышала, как закричали и заплакали дети.

Я услышала крики детей и помчалась к месту происшествия. На дороге стояло авто, а рядом лежал ребенок. Водитель вышел из машины, сделал несколько шагов, посмотрел на малыша, после чего сел в машину и уехал,

– рассказала очевидец.

Она подбежала к ребенку, но мальчик уже не дышал.

"Дети плакали, а я не знала, что мне делать. Малыш лежал на асфальте. Чтобы его не переехала машина, я перенесла его на обочину. Мальчик уже не дышал...", – отметила женщина.

Кроме этого, в СМИ распространили фото предполагаемого подозреваемого. Отмечается, что мужчина 48-летний житель соседнего села, ранее он работал на спиртзаводе.

Фото предполагаемого подозреваемого в смертельном ДТП на Сумщине