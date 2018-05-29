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Кривава ДТП на Сумщині, в якій загинула дитина: з'явились подробиці інциденту

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З'явилися подробиці жахливої ДТП з дитиною на Сумщині
З'явилися подробиці жахливої ДТП з дитиною на Сумщині / infa.ua

Свідок жахливої ДТП, яка днями трапилась на Сумщині, розповіла про подробиці трагедії. Жінка їхала на велосипеді, самої аварії не бачила, проте чула, як плакали діти та намагалася врятувати дворічного хлопчика.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 27 травня, в селі Сім’янівка Конотопського району, що на Сумщині, водій виїхав на зустрічну смугу і збив 2-річного хлопчика, який разом із сестричкою та кількома іншими дітьми прямували узбіччям. Врезультаті наїзду, дитина загинула. Водій з місця події втік, проте оперативникам вдалося його розшукати. На момент затримання чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

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Свідок аварії – жінка, яка їхала на велосипеді – помітила, як повз неї на великій швидкості промчав легковий автомобіль, передає "Обозреватель". Саму ДТП жінка не бачила, проте почула, як закричали і заплакали діти.

Я почула крики дітей і помчала до місця події. На дорозі стояло авто, а поруч лежала дитина. Водій вийшов з машини, зробив кілька кроків, подивився на малюка, після чого сів назад у машину і поїхав,
– розповіла очевидиця.

Вона підбігла до дитини, але хлопчик вже не дихав.

"Діти плакали, а я не знала, що мені робити. Малюк лежав на асфальті. Щоб його не переїхала машина, я перенесла його на узбіччя. Хлопчик уже не дихав..." – зазначила жінка.

Окрім цього, у ЗМІ розповсюдили фото ймовірного підозрюваного. Зазначається, що чоловік 48-річний житель сусіднього села, раніше він працював на спиртзаводі.

ДТП, Суми, дитина
Фото ймовірного підозрюваного у смертельному ДТП на Сумщині

Теги: Новини України Діти Суми Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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