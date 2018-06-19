Кровавое празднование защиты диплома: развлечения студентов в РФ завершились трагедией (18+)

Недавно недалеко от поселка Верхняя Сисерть, которій располагается в Свердловской области, произошло смертельное лобовое столкновение квадроциклов, вследствие чего четыре молодых человека погибли и один был госпитализирован.

Как сообщает местное издание E1, все погибшие – выпускники Уральского федерального университета, которые праздновали защиту диплома, им по 21-22 года.

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Так, на одной из фотографий, которую опубликовал ресурс, видно, как на дороге, идущей через лесной массив, стоят два квадроцикла, а двое людей, предположительно, девушки, лежат на земле, и еще двое – вероятно, молодые люди в неестественных позах после удара лежат на транспортном средстве.



4 студента погибли в результате столкновения квадроциклов в России

Отмечается, что также погибла дочь одного из топ-менеджеров "Русской медной компании" – говорится о вице-президенте холдинга по финансовым вопросам Максиме Щибрик, поскольку, по информации российских СМИ, разбились квадроциклы, которые принадлежали именно ему. Кроме того, родственники и погибшие девушки спустя подтвердили, что ушла из жизни именно Лиза Щибрик.



Дочь топ-менеджера РМК Лиза Щибрик, что погибла в результате столкновения квадроциклов

Известно, что одна девушка выжила и ее с сотрясением мозга и ушибами было госпитализировано: она находится в сознании и ее жизни ничего не угрожает.

Один из родственников рассказал в комментарии изданию, что Катерина сидела на квадроцикле третьей и ни за кого не держалась, однако именно это и спасло ее от гибели, поскольку после столкновения девушку отбросило в кусты.



Все погибшие – выпускники, которые праздновали защиту диплома

Относительно личностей других погибших, то известны лишь их имена – Иван, Сергей и Соня.

По словам собеседника ресурса, подростки на квадроциклах поспорили, кто из них первый сделает поворот, и произошло столкновение, однако эту информацию пока официально не подтвердили. К слову, ДТП произошло около 2 часов ночи.

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По не официальной информации, подростки устроили гонки на квадроциклах

Заметим, что в районе Верхней Сисерти располагаются много элитных поселков и баз отдыха, поэтому в выходные, как подчеркивают местные жители, здесь постоянно катается пьяная молодежь, в том числе и на квадроциклах.

Напомним, недавно в столице Венесуэлы Каракасе вечеринка студентов по случаю завершения обучения также завершилась многочисленными жертвами.