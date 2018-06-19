Криваве святкування захисту диплому: розваги студентів у РФ завершилися трагедією (18+)

Нещодавно неподалік селища Верхня Сисерть, яке розташовується у Свердловській області Росії, сталося смертельне лобовое зіткнення квадроциклів, внаслідок чого чотири молодих людини загинули та одну було госпіталізовано.

Як повідомляє місцеве видання E1, усі загиблі – випускники Уральського федерального університету, які святкували захист диплому, їм – по 21-22 роки.

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Так, на одній зі світлин, яке опублікував ресурс, видно, як на дорозі, що йде через лісовий масив, стоять два квадроцикли, а двоє людей, імовірно, дівчата, лежать на землі, та ще двоє – імовірно, молоді люди – у неприродних позах після удару лежать на транспортному засобі.



4 студенти загинули внаслідок зіткнення квадроциклів у Росії

Зазначається, що також загинула дочка одного із топ-менеджерів «Російської мідної компанії» – мовиться про віце-президента холдингу щодо фінансових питань Максима Щибрика, оскільки, за інформацією російських ЗМІ, розбилися квадроцикли, що належали саме йому. Крім того, родичі та загиблі дівчини опісля підтвердили, що пішла із життя саме Ліза Щибрик.



Донька топ-менеджера РМК Ліза Щибрик, що загинула внаслідок зіткнення квадроциклів

Відомо, що одна дівчина вижила та її зі струсом мозку та забоями було госпіталізовано: вона перебуває у свідомості та її життю нічого не загрожує.

Один із родичів розповів у коментарі виданню, що Катерина сиділа на квадроциклі третьою та ні за кого не трималася, однак саме це і врятувало її від загибелі, оскільки після зіткнення дівчину відкинуло в кущі.



Усі загиблі – випускники, що святкували захист диплому

Щодо особистостей інших загиблих, то оприлюднено лише їхні імена – Іван, Сергій і Соня.

За словами співрозмовника ресурсу, підлітки на квадроциклах посперечалися, хто з них перший зробить поворот, через це і сталося зіткнення, однак цю інформацію поки офіційно не підтвердили. До слова, ДТП сталося близько 2 години ночі.

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За не офіційною інформацією, підлітки влаштували перегони на квадроциклах

Зауважимо, що у районі Верхньої Сисерті розташовуються багато елітних селищ і баз відпочинку, відтак вихідними, як підкреслюють місцеві жителі, тут постійно катається п’яна молодь, у тому числі і на квадроциклах.

Нагадаємо, нещодавно у столиці Венесуели Каракасі вечірка студентів з нагоди завершення навчання також завершилася численними жертвами.