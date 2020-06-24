Первая мировая война заставила человечество жить в страхе. Впервые в истории люди боролись против машин. Но в октябре 1917 года все внимание было приковано вовсе не к ним, а к иконе начала 20-го века: Мате Хари. 15 октября ее расстреляли по обвинению в шпионаже.

Эта история до сих пор окутана мифами и легендами. Одни называют ее экзотической танцовщицей, которая изменила мир. Другие считают двойным агентом, на чьей совести десятки тысяч смертей. Но была ли она такой на самом деле – читайте в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Детство и юность Маты Хари

Настоящее имя – Маргарета Гертруда Зеллке. Родом она из маленького городка Леуварден на севере Голландии. Ей повезло родиться в семье богатого владельца шляпного магазина. С детства она отличалась от других жителей региона своей внешностью.

Была совсем не похожей на светловолосых, полненьких девушек, как это было характерно для северян. В детстве она и не подозревала, что ее красота и характер сыграют с ней злую шутку.

Маргарета Гертруда Зеллке известна миру как Мата Хари

В подростковом возрасте отец Гертруды обанкротился и покинул семью. Это означало не только разбитую семью, но и понижение статуса. Чтобы добиваться успеха, пришлось думать самой. В 17 лет во время учебы с ней флиртовал ее же учитель. Тогда Маргарета быстро поняла: природа наделила ее способностью манипулировать мужчинами. Денег и положения в обществе можно было добиться через постель.

В голове прочно утвердилось мнение о своей потрясающей сексуальности. Даже несмотря на то, что она потеряла все, что имела, она знала: эта черта станет ключом не только к выживанию, но и к успеху,

- пояснила биограф Джули Уилрайт.

В своих будущих интервью Маргарета неоднократно упоминала что хотела жить как "бабочка под солнцем". Она искала мужчину, который мог бы подарить ей красивую жизнь. Единственный тип, который ей нравился – военные.

Семейная жизнь Маргареты

И вот, в 1885 году она наткнулась на объявление в газете: шотландец голландского происхождения, почти 40-летний капитан Рудольф Маклауд. Он, якобы искал себе жену. Такие как он имели все что хотели: деньги, внимание, статус, роскошные дома и прислугу – то, за чем так гналась Гертруда.

Она не собиралась упустить такой момент, поэтому сразу написала ему письмо, даже не сомневаясь, что Рудольф согласится. В 1885 году они поженились и переехали в Малайзию на остов Ява наслаждались жизнью. В них было все. Впоследствии родились дети: дочь и сын.

Мата Хари с мужем Рудольфом Маклаудом

В Маргареты все сложилось так, как она и планировала. За исключением того, что ее муж был вдвое старше и годился ей в отцы. Все заботы прятались за жизнью в Малайзии: там другая культура, другие традиции. Как выяснится, они помогут Гертруде создать себе образ, который будут знать во всем мире.

Она имела роскошную жизнь, высокий статус и уважение. И муж был ничего. Они оба веселились, распивали алкоголь и танцевали, наслаждаясь жизнью. Но их брак быстро усох. Мужчина продолжал развлекаться и пить,

– отметила Шипман.

А еще – встречаться и спать с другими женщинами. Он начал бить ее, покидал дом на несколько дней, оставляя ее на произвол судьбы вместе с детьми. Последней каплей в их браке стала трагедия: отравили детей. Мальчик умер, девочке удалось выжить.

Историки считают, что их отравила горничная. Якобы Рудольф Маклауд засадил за решетку любимого служанки. И в отместку она решила убить всю семью. Хотя официального подтверждения этим данным нет. Это – лишь одна из легенд, которая крутится вокруг жизни Маргарет.

Обратите внимание! Существует и другая версия, гораздо проще – в ней главным виновником является сам Рудольф Маклауд. По словам Шипман, поскольку Рудольф любил внимание женщин, он заразил Мата Хари сифилисом. Не исключено, что и детей тоже.

Огласки смерти сына не было. Ведь на тот момент в месте, где они жили, среди уважаемых людей было около 400 человек и Рудольф был одним из первых. Он мог легко прикрыть любые расследования. Его связи с правоохранителями могли легко позволить ему подставить служанку.

Образ "экзотической танцовщицы"

Проблемы в семье погрузили Маргарету в изучение малайского культуры. Она наблюдала за женщинами: поведением, стилем жизни и манерами. Ей нравился их довольно откровенный стиль, и большевсего запали в душу танцы. Таких движений она никогда не видела и очень хотела изучить их.

Переехав в Индонезию, Мата Хари изучала местную культуру

Постепенно она начала создавать свой стиль. Исследователи жизни Хари считают, что ее танцы не были похожи на малазийские. А образ "экзотической танцовщицы" закрепился за ней из-за того, что никто в начале ХХ века в Европе не представлял, как выглядит оригинальный танец.

"Она создала полностью свою атмосферу. Одевалась в вуали и экстраординарные головные уборы. Носила бюстгальтеры настолько украшеные, что те напоминали военные нагрудники. Так элегантно снимала это с себя во время танца... Можно сказать, что она изобрела стриптиз", – считает Уилрайт.

Развод и переезд во Францию

В 1903 году Маргарета окончательно решила расстаться с мужем. Он все еще выплачивал бывшей жене определенные деньги, но их едва хватало на все прихоти Гертруды. Да и к тому же, он отнял у нее дочь. Она решила поискать удачи в других краях и двинулась в Париж.

Там ее никто не знал, поэтому придумал себе псевдоним "Леди Маклауд", она работала моделью, обнажаясь перед художниками. Затем ездила верхом на лошади, выступая в цирке. Когда билеты на событие начали покупать только, чтобы посмотреть на нее, Маргарета поняла: это ее шанс стать на тропу славы.

Мата Хари имела большой успех в Париже и других столицах Европы

Гертруде Зелле к тому времени уже было почти 30 лет. Она решила окончательно покончить со своим прошлым. Купила новую привлекательную одежду, придумала новый псевдоним и начала новую жизнь. Тогда и появился псевдоним Мата Хари, что в переводе с малайского озачае "глаз дня" или "солнце".

С ее внешностью, харизмой и ранее не виданными танцами завоевать доверие и расположение публики было крайне просто. Теперь весь Париж лежал у ее ног. О ней писали на первых страницах газет, а люди не прекращали обсуждать на улицах.

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С признанием в Париже Мата Хари отправилась в туры по Европе. В Берлине, Мадриде, Риме или Монте-Карло – везде ее приветствовали и знали. Она была Мадонной своего времени. В год выступала минимум на 30 масштабных событиях, где присутствовали не самые низкие чины общества.

И это уже не говоря о личных и частных встречах с клиентами. Она с легкостью снимала с себя всю одежду и на глазах у всех танцевала обнаженной. Для тогдашнего мира это была новинка. Мата Хари сумела превратить это в искусство. Каждый хотел завоевать ее симпатию.

Танцовщица утверждала, что она – экзотическая принцесса

И из десятка претендентов так никому и не досталась. "У нее в любовниках ходили невероятно влиятельные мужчины. Пуччини был ее любовником, и даже государственный секретарь Франции по вопросам войны", – рассказала Уилрайт.

Одним из ее любовников был кронпринц Германии, министр иностранных дел Германии и многие другие. Практически все была аристократами и влиятельными людьми со связями в правительствах разных стран,

– рассказала писательница Эрика Островски.

Хари завоевывала популярность и потому, что создала вокруг себя таинственный образ экзотической танцовщицы. Ее обнаженные танцы вызывали восхищение. Всем она говорила, что родилась в священном индийском храме. Мол, танцев ее научили жрецы и священнослужители, там же и получила свое имя.

Выдуманные легенды усиливали интерес к ее персоне и к культуре Востока в целом. Ни один из любовников не знал ее истинного происхождения и имени. Она постоянно додумывали новые факты о себе, все больше запутывая историю. Из-за популярности и шарма никто и не думал копать под нее.

Как Мата Хари стала куртизанкой

В глазах мужчин Мата Хари была идолом красоты, первой селебрити начала ХХ века. Ей удавалось держать сцену под ногами до 1912 года. Затем карьера экзотической танцовщицы постепенно шла на спад. Все из-за возраста: ей было почти 40.

Она слегка набрала вес, а тело было уже не таким привлекательным, как еще несколько лет назад. Да и к тому же, ее стиль привлек внимание молодых девушек, которые начали подражать ей. В этой битве молодая кровь победила.

Интересно! Девушки, которые начали подражать стилю танцев Маты Хари, имели гораздо более откровенные и в то время современные наряды. К тому же, ходят легенды, что Хари, несмотря на обнаженные выступления, никогда не показывала грудь, в отличие от молодых танцовщиц.

Маргарете пришлось отступить на задний план. И оставлять роскошную жизнь она тоже не хотела. У нее остались старые связи, и она стала куртизанкой. И пусть тело и красота были не вечными, а вот харизма и характер еще остались при ней.

Она умела слушать и легко манипулировала мужчинами, что в принципе и позволяло оставаться на плаву. Ее клиентами были военнослужащие и политики. Меньше всего им хотелось – так это говорить о работе с такой женщиной. Мата Хари это прекрасно понимала и с легкостью подыгрывала им.

Первое шпионское предложение

С началом Первой мировой войны в 1914 году мир разделился. Пока Великобритания, Россия и Франция воевали против Австро-Венгрии и Германии, Мата Хари имела любовников в каждой из этих стран. А поскольку ее родные Нидерланды сохраняли нейтралитет, она спокойно и свободно передвигалась между фронтовыми границами.

Во время одного из своих путешествий она случайно наткнулась на немецкого консула в Гааге. Он предложил ей 20 тысяч франков за любую информацию, которую Хари сможет привезти из своей следующей поездки в Париж. Это было первое шпионское предложение.

Мата Хари во время путешествия в Амстердам, 1915

В дипломатических кругах ее хорошо знали и считали, что ее куртизанские связи с французскими военными пригодятся немцам. Хари деньги взяла, но шпионить не стала. Это было опасным решением, которое навсегда изменит ее жизнь. Хотя она и думала, что все же смогла обмануть немцев.

Ей присвоили кодовое имя "H 21". Некоторые историки даже считают, что Мата Хари прошла специальный 8-дневный шпионский курс. И хотя официального подтверждения нет, этого все равно катастрофически мало для того, чтобы стать профессиональным агентом разведки.

"Любовь всей жизни" Маты Хари

Да и к тому же, всего за год Мата Хари познакомилась с мужчиной, которого в своих письмах называла любовью всей своей жизни: 23-летним кадровым российским офицером Вадимом Масловым.

Он был в составе экспедиционного полка в Франции и летом 1916 года случайно оказался в Париже – в отеле "Гранд", где проживала Маргарета Гертруда Зелле. Симпатия была взаимной и очень быстро легкий флирт превратился в настоящую любовь, за которую Мата Хари заплатит жизнью.

Он был почти на 20 лет моложе ее. Но не думаю, что это как-то умаляло их любовь. Тогда было время экстраординарных отношений. Влюбиться в кого и пожениться с первым встречным – это было нормально,

– объяснила писательница Джулия Кий.

И добавила: люди тогда жили во время войны. Поэтому никто не знал, что будет завтра и можно прожить еще хотя бы день. А в войне на романтику были свои планы. Маслова отправили на фронт. А Хари занялась тем, что умела лучше всего – дальше манипулировала мужчинами.

Мата Хари и российский офицер Вадим Маслов

Впоследствии пришло известие, что Маслова ранили и он ослеп на один глаз. Чтобы навестить его в госпитале, нужно было получить специальное разрешение в военном комитете. Трудностей при этой процедуре не возникало, простая формальность. Поэтому Маргарета Зелле пошла за необходимым допуском.

Роковое предложение для Маты Хари

Там она встретила еще одного мужчину, который изменит ее жизнь: председателя французского бюро противодействия шпионажу Жоржа Ладу. Он сделал ей предложение, от которого трудно было отказаться: 1 миллион франков за информацию о немецких планах. Поскольку на лечение Маслова нужны были деньги, а 20 тысяч от немецкого дипломата уже закончились, не согласиться Хари не могла. Вот только умолчала, что ей уже заплатил Берлин.

Ладу поручил ей отправиться в Испанию через Великобританию. Собрать разведданные о планах противников и вернуться. Но Хари пообещала ему еще и получить информацию от кронпринца Германии, с которым она имела отношения. Отсюда и начинается ее шпионское путешествие, которое очень быстро закончится.

Французский майор Жорж Ладу, который завербовал Мата Хари

Пока она добиралась до места назначения, ее дважды арестовывали. Первый раз – случайно: Мату Хари спутали со шпионкой. Извинившись, быстро отпустили. Но вдруг она попалась не просто так, опять по тем же обвинениям. Тогда Хари умудрилась позвонить в офис Ладу: попутно рассказывая всем, что она выполняет для него секретное задание. Жорж Ладу притих и залег да дно. Сделал вид, будто не знает ее.

Уже в Испании Мата Хари соблазнила одного из высокопоставленных немецких военнослужащих. Она не выспрашивала у него о планах Германии в Первой мировой, он случайно рассказал ей все сам. Сказал, что сейчас занят высадкой немецких и турецких военных в Маррокко.

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Не долго думая, Хари написала письмо в кабинет Ладу об этом. Но в отличие от большинства шпионов, которые свои сообщения шифруют, Гертруда Зелле передала информацию по почте. Во время войны вся переписка читалось полицейскими и спецслужбами, поэтому ее быстро раскусили.

В Германии быстро поняли, что Хари – двойной агент и работает в пользу Франции. Они не убили ее, а решили подставить. Ее никто не допрашивал, не давал второго шанса. Началась подрывная работа по "обезвреживанию". Немецкая агентура в Мадриде начала рассылку телеграмм в Германию.

При этом, они часто употребляли кодовое имя Маты Хари. Мол, этот агент начал работать еще и на французов и его нужно ликвидировать. В Париже догадались, что агент на самом деле является экзотической танцовщицей, которую они считали своей шпионкой. Дороги для Маргареты уже не было. Жорж Ладу сел ей на хвост, придумав гениальный план, который поможет Франции и ему лично выкарабкаться из помойной ямы, в которую их загнала война.

Немцы первыми поняли, что Маргарета – двойной агент

В Париже Хари жила в дорогом отеле "Гранд". Там часто останавливались влиятельные и богатые мужчины. Французские спецслужбы сыграли на этом. Они подослали нескольких агентов для наблюдения за шпионкой. И Хари настолько привыкла к вниманию мужчин, и не заметила, как за ней следят.

Агенты слушали ее звонки, читали письма, ездили за ней в рестораты и бордели. Слезть с крючка было уже невозможно. Последние годы войны для Франции обернулись ночным кошмаром. Они проигрывали одну битву за другой. Сотни тысяч военных погибли. Армия отказывалась идти в бой.

Жорж Ладу одним выстрелом убил двух зайцев: арестовал Мату Хари и прикрыл свою спину, а с другой стороны – обвинил ее во всех бедах французской армии. Якобы проигрыши происходили только потому, что Мата Хари шпионила для врага и выдавала все планы официального Парижа.

Заключение и смертная казнь для Маргареты

Справка. 13 февраля 1917 года французские агенты разведки арестовали Мата Хари в парижском отеле "Гранд". Ее публично обвинили в шпионаже в пользу врага и отправили за решетку ожидать суда.

Условия ее содержания были ужасными. Хари писала, что в клетке бегали крысы, зараженные вшами и блохами. Там была полная антисанитария, ей не давали средств личной гигиены, а пища была настолько ужасной, что даже собаки не стали бы такого есть. Женщине запретили встречаться с посетителями.

Можно было видеться только с адвокатом: пожилым бывшим любовником, который был бессилен против намерений Парижа. Военная верхушка твердо решила сделать ее крайней. До последнего Гертруда не признавала своей причастности к шпионажу в пользу Германии.

Так продолжалось, пока за дело не взялся следователь Пьер Бушадо. Он днями допрашивал ее. Все в чем она призналась – это в получении 20 тысяч франков за услуги, которые никогда не предоставляла. И здесь она не соврала, в истории нет доказательств причастности Маты Хари к шпионажу для Берлина.

Мата Хари в день своего ареста, 13 февраля 1917 года

И для следователей сам факт получения денег был уже вполне достаточным, чтобы обвинить ее в измене. На закрытом суде ее обвинили в 8 пунктах, среди которых – смерть 50 тысяч французских военных. Приговор: смертная казнь.

Во время заседания Мата Хари сказала: "Куртизанка?? Да, я признаю это. Шпионка – никогда!". Адвокат просил ослабить приговор к пожизненному заключению, просил помилования у президента. Все напрасно: судья и правительство были непреклонны.

Во времена Первой мировой никто не переманивал агентов на свою сторону, их сразу казнили. 15 октября Хари вывезли на военный полигон в Венсене. Стоя перед дулами ружей, она отказалась завязывать глаза. Направила уголовному отряду поцелуй, улыбнулась и закрыла глаза. Раздался залп.

Тюремные фотографии Маты Хари перед казнью

История Маты Хари до сих вызывает споры. Одни считают ее гениальной женщиной, которая, манипулируя мужчинами, изменила ход истории. Другие считают ее жертвой и простой пешком правительств и спецслужб Германии и Франции.

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Факт остается фактом – Маргарета Гертруда Зелле никогда не хотела быть шпионкой. Она стремилась к красивой и роскошной жизни. Как-то она говорила, что ей очень нравятся офицеры: она лучше жила бы в бедности с военным, чем в роскоши с банкиром.

Ее любимый Вадим Маслов был таким. Но когда женщина нуждалась в помощи, он ее предал, спасая собственную шкуру. В течение всей жизни завоевать внимание Маты Хари мечтали, пожалуй, сотни мужчин самых разных статусов в обществе. И даже их влияние и деньги не помогли сохранить ей жизнь.