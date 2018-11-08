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      Массовая стрельба в Калифорнии: назвали личность стрелка

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      В полиции назвали калифорнийского стрелка: это 28-летний Ян Дэвид Лонг
      В полиции назвали калифорнийского стрелка: это 28-летний Ян Дэвид Лонг / CNN

      Стрельбу в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) совершил 28-летний Ян Дэвид Лонг, Также известно, что он был одет в черный свитер.

      Ранее 24 канал сообщал, что в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный начал расстреливать посетителей и персонал, в итоге жертвами злоумышленника стали как минимум 12 человек, в том числе офицер полиции.

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      Личность стрелка до сих пор была неизвестной, однако правоохранители обнародовали его имя, передает CNN.

      По информации полиции, это 28-летний Ян Дэвид Лонг, который был одет в черный свитер.

      Также правоохранительные органы обнародовали детали инцидента. Так, по их словам, он зашел в бар, повернул вправо и начал стрелять в обслуживающий персонал и охрану заведения, а после открыл огонь по посетителям.

      "Мы считаем, что он сам застрелился, когда вошли офицеры полиции", – отметил шериф местной полиции Джефф Дин.

      Также известно, что он убил сержанта Рона Хелуса, который на протяжении 29 лет служил в полиции.

      Напомним, еще одна громкая кровавая стрельба произошла в США в конце октября. Тогда в синагоге в американском городе Питтсбург погибли 11 человек.

      Теги: Новости США Жертвы Криминальные новости Стрельба в Калифорнии
      Источник: 24 Канал
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