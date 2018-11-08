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      Масова стрілянина у Каліфорнії: назвали особу стрільця

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      У поліції назвали каліфорнійського стрільця: це 28-річний Ян Девід Лонг
      У поліції назвали каліфорнійського стрільця: це 28-річний Ян Девід Лонг / CNN

      Стрілянину в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) здійснив 28-річний Ян Девід Лонг, Також відомо, що він був одягненим у чорний светр.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий почав розстрілювати відвідувачів і персонал, у підсумку жертвами зловмисника стали щонайменше 12 осіб, зокрема офіцер поліції.

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      Особа стрільця досі була невідомою, проте правоохоронці оприлюднили його ім’я, передає CNN.

      За інформацією поліції, це 28-річний Ян Девід Лонг, який був одягненим у чорний светр.

      Також правоохоронні органи оприлюднили деталі інциденту. Так, за їхніми словами, він зайшов у бар, повернув праворуч і почав стріляти в обслуговуючий персонал і охорону закладу, а опісля відкрив вогонь по відвідувачах.

      "Ми вважаємо, що він сам застрелився, коли увійшли офіцери поліції", – зазначив шериф місцевої поліції Джефф Дін.

      Також відомо, що він убив сержанта Рона Хелуса, який упродовж 29 років служив у поліції.

      Нагадаємо, ще одна гучна кривава стрілянина сталась у США наприкінці жовтня. Тоді у синагозі в американському місті Піттсбург загинули 11 людей.

      Теги: Новини США Стрілянина в Каліфорнії Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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