Лидер пророссийской организации "Украинский выбор", кум президента России Виктор Медведчук заверил, что убийство главаря боевиков Донбасса Александра Захарченко повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной.

Такое мнение Путин высказал в интервью изданию "Страна".

Это убийство однозначно повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной. Выполнение минских соглашений и так находится близко к нулевой отметке, а Захарченко был этим подписантом соглашений,

– заявил политик.

Читайте также: Почему убрали Захарченко и кто был в этом больше всего заинтересован

Медведчук также заявил, что главная задача заинтересованных сторон, а это касается стран "нормандской четверки" и представителей с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе, – не допустить эскалации насилия.

"Сделать все возможное, чтобы случившееся не переросло в дестабилизацию ситуации, сделать все, чтобы минские соглашения, которые по-разному оцениваются, но всеми признаются как безальтернативные, стали основой мирного урегулирования, поскольку других путей возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс нет", – сказал политик.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка погиб Александр Захарченко – главарь пророссийских боевиков Донбасса.



Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.