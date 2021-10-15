Виконуючий обов'язки голови ВРП Олексій Маловацький 6 жовтня провів пресбрифінг. Там переконував, що судовій владі та ВРП не довіряють не через масові факти корупції, кривосуддя та кругової поруки, а тому, що експерти та медіа активно розповідають про ці факти.

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Тобто, мовляв, не Павло Вовк, Микола Чаус, Оксана Царевич чи Павло Гречківський вбивають довіру до суду, а ми та журналісти, які проливають на це світло.

Відзначимо! Етична рада – це єдиний орган, який зможе перевірити, відсторонити і рекомендувати звільнити чинних членів ВРП.

Всілякі "вовки" не матимуть на неї жодного впливу. Саме тому вони так відчайдушно блокують її формування. Але я впевнений, що Етичну раду таки створять і вона ретельно проаналізує усі факти про недоброчесну поведінку членів ВРП.

Я вже розповідав про членів ВРП, яких обрали судді та адвокати. Але інші суб'єкти призначення заповнювали свої квоти не менш сумнівними персонажами.

Сумнівні персонажі

Віктор Матвійчук став членом ВРП у грудні 2018 за рішенням всеукраїнської конференції прокурорів. Тоді він був прокурором Дніпропетровської області.

Загалом він все життя працював в органах прокуратури і лише трохи побув адвокатом.

На момент призначення у ВРП активісти звертали увагу, що Матвійчук засвітився у скандалі, пов'язаному із розслідуванням крадіжки труб на 18 мільйонів гривень.

Статки Матвійчука

Насторожували і статки майбутнього члена ВРП. У 2008 році він став власником величезної квартири у Херсоні, де тоді був заступником прокурора Херсонської області. Її площа – 298 квадратних метрів.



Статки Матвійчука насторожували / Фото "Судово-юридичної газети"

У 2018 році, після того, як Матвійчук пропрацював 3 роки прокурором Дніпропетровської області, у його дочки Аліни з'явилась елітна квартира в Одесі, площею 148 квадратних метрів.

Зауважимо! Зараз трохи менші квартири у цьому ж будинку коштують приблизно 220 тисяч доларів.

Цікаво, звідки такі гроші у дочки прокурора, яка на той момент була студенткою юридичної академії. Тобто Матвійчук виглядав типовим представником системи з сумнівними статками та репутацією.

То як він може проявитись у Вищій раді правосуддя? Стандартно, як і більшість таких як він.

Останнім часом Матвійчук запам'ятався гучними справами щодо недоброчесних суддів. Саме він у грудні 2020 року був доповідачем у питанні повернення на посаду судді скандального Віктора Кицюка.



Матвійчук пов'язаний із Кицюком / Фото Адвокатської дорадчої групи

Той у часи Майдану засуджував невинних за учать у протестах. Під час співбесіди він не поставив жодного питання про ці рішення.

До речі! Ще були дані, що Кицюк лише за 1 місяць 17 раз порушував правила дорожнього руху.

Але Кицюк це заперечив і Матвійчук повірив йому на слово хоча документи кажуть про інше. У підсумку Кицюка, який є одним з символів кривосуддя часів Майдану, рекомендували призначити суддею Печерського суду довічно.

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Матвійчук ж був доповідачем у дисциплінарній справі відомої Ольги Ступак, яка стала суддею Верховного Суду завдяки відвертій брехні.

Суддя сказала неправду щодо того, звідки у її родини гроші на елітну BMW X5 та симпатичний будинок під Києвом площею 380 квадратних метрів. Також вона не задекларувала користування цим будинком, а офіційні доходи сім'ї не давали змоги придбати усі ці статки.



Матвійчук доповідав у справі Ступак / Фото "Судово-юридичної газети"

Найголовніше, що брехню судді підтвердило НАБУ, встановивши це шляхом доступу до:

телефонних трафіків;

банківських рахунків;

допиту свідків.

Якби не Конституційний Суд, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та брехню у деклараціях, то Ступак отримала би підозру та сіла на лаву підсудних.

А от Матвійчук назвав усі ці докази припущенням і за його рекомендацією ВРП відмовилась бодай попередження судді дати.

Проявився цей член ВРП і під час розгляду скарг на суддів, які масово відмазували п'яних водіїв. Зокрема саме він був доповідачем у справі щодо заступника голови Печерського суду Олега Білоцерківця.

Хто такий Оле Білоцерківець? Цей суддя за останні 2 роки закрив справи щодо приблизно 400 водіїв, яких спіймали п'яними за кермом. У ВРП навіть провадження відкрили, бо побачили порушення, але потім вирішили закрити його без будь-якого покарання.

Я розповідав про дикий випадок, коли у Тернопільській області п'яний водій наїхав на жінку, яку від удару розірвало на шматки. Очевидно водію вдалось "порішати", бо кримінальну справу закрили і навіть права не забрали. Суддя Парфенюк вирішив, що закінчились строки, хоча насправді – ні.

Майновий стан Матвійчука росте

Ми подали скаргу на цього суддю, але Матвійчук блискавично за 2 дні повернув скаргу без розгляду. Цю ж скаргу подали повторно і дисциплінарне провадження таки відкрили, що додатково свідчить про незаконність дій Матвійчука.

Зрозуміло, що завдяки таким діям Матвійчука авторитет судової влади падає. Водночас майновий стан його родини навпаки росте.

У 2019 році дружина Матвійчука стала власницею елітної квартири прямо біля ВРП площею 198 квадратних метрів. Її вартість 10 мільйонів 200 тисяч гривень.

Звідки гроші? Начебто дружина отримала ці 10 мільйонів в кредит від Губинихського вапняного заводу.

До речі! Його засновниками є офшорна кіпрська компанія.

Сумнівна репутація Розваляєвої і Блажівської

Людьми системи з сумнівною репутацією є і члени ВРП Тетяна Розваляєва та Оксана Блажівська, яких призначив вже президент Володимир Зеленський.

Що відомо про Розваляєву? Вона стала суддею місцевого суду Києва ще у 1991 році. У 2016 році пішла у відставку з посади судді Вищого адмінсуду. Там вона входила до складу п'ятої палати, яку спеціально створили для розгляду позовів до президента та Верховної Ради.

За даними експертів, ця палата дозволяла Віктору Януковичу контролювати всі важливі рішення, тому туди підібрали особливо лояльних до влади суддів, яких, зрозуміло, не можна назвати незалежними.



У Розваляєвої – сумнівна репутація / Фото пресслужби Вищої ради правосуддя

Саме там Розваляєва відзначилась, м'яко кажучи, суперечливими рішеннями. Так вона була доповідачем у справі судді Волкова. Згодом Європейський суд ухвалив відоме рішення "Волков проти України", де:

вказав на порушення конвенції;

звернув увагу, що судова система України має системні недоліки та є надто залежною від влади.

Ще цікавішою є справа про оскарження сумнозвісних "Харківських угод", які підписав Янукович у квітні 2010 року. Чорноморський флот Росії мав покинути Крим у 2017 році, але завдяки цим угодам термін продовжили до 2042 року.

Очевидно, що саме це зіграло ключову роль при окупації Криму. Без Чорноморського флоту Росії вона була б неможливою.

На початку 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді за підписання цих угод. Однак завдяки Розваляєвій слідство матиме значні труднощі у доведенні його вини. Бо у 2011 році майбутня членкиня ВРП визнала, що Янукович абсолютно законно їх підписав.

У ВРП Розваляєва займала типову для цього органу позицію – захищала Вовка та інших недоброчесних, та підтримувала протидію судовій реформі. Як доповідачка – сприяла ухиленню від відповідальності багатьох суддів.

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Згадати хоча б справу судді Трембача, який з подачі Розваляєвої уникнув покарання не лише за відмазування п'яних водіїв, а за очевидну фальсифікацію судового рішення. Це лише невеличка частинка тих фактів, які будуть дуже цікавими Етичній раді при оцінці доброчесності цих членів ради правосуддя.