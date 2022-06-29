Позицию украинской стороны озвучил представитель МИД Олег Николенко. По его словам, действия России могут повлечь глобальный голод.

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Заявление России по зерну

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинг заявила, что Россия якобы не препятствует вывозу зерна с территории Украины. Однако она забыла, что именно российские корабли заблокировали Черное море, а сами российские военные массово вывозят украинское зерно с временно оккупированных ими территорий.

Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного (награбленного – 24 канала) зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия,

– сказала Захарова.

По ее словам, именно "Вашингтон, Брюссель и Лондон делают все, чтобы искусственно нагнетать ситуацию" с вывозом зерна.

Ответ Украины

Николенко подчеркнул, что у россиян никогда не хватает оправданий.

Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет уволено, мир ждет голод. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы,

– подчеркнул он.

Россия ворует украинское зерно

Российские военные оккупировали части Херсонской и Запорожской области, откуда незаконно увозят украинское зерно. Россия ворует зерно, транспортируя его через оккупированный Крым.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 26 июня информировал, что россияне уже украли не менее 400 тысяч тонн зерна .

Недавно американская компания Maxar показала спутниковые снимки , на которых суда под российским флагом перевозили угнанное в Украине зерно и доставляли его в Сирию.

В начале июня сообщалось, что только за три месяца Россия направила в Сирию около 100 тысяч тонн пшеницы, которая была похищена с территории Украины и вывезена через Крым.

Россия пыталась продать украденное в Украине зерно Египта , однако там отказались покупать награбленное. После этого судно сменило направление на Ливан и Сирию.

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