Именно там Дональда Трампа был избран официальным кандидатом в президенты Соединенных Штатов от республиканцев. На месте сейчас работают правоохранители.

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Что известно об инциденте в Милуоки возле съезда республиканцев

Журналисты Fox6 узнали от двух независимых источников, что офицер полиции из города Колумбус, штат Огайо, застрелил человека возле 14-й улицы и улицы Влиет в Милуоки во вторник днем, 16 июля. Это место расположено чуть более чем в 1,5 километра от Национального съезда Республиканской партии.

На место происшествия был направлен Офис медицинской экспертизы округа Милуоки. Именно там сообщили, что умершим является взрослый мужчина. Вскрытие тела этого человека назначили на среду, 17 июля.



Улица в Милуоки, где застрелили подозрительного мужчину / Фото Fox6

Журналистам также сообщили, что застреленный мужчина был бездомным и известным в квартале, где произошла стрельба.

Кроме того, стало известно, что полиция Милуоки проводит расследование на месте происшествия вместе с Тайной службой США. Никто из офицеров в результате инцидента не пострадал.



Место расположения улицы, где застрелили мужчину и съезда республиканцев / Фото Fox6

Еще двое свидетелей рассказали TMJ4, что видели, как полиция пошла за мужчиной, который переходил улицу, и выстрелила ему в спину. По их словам, убитый жил вместе с ними в ближайшем лагере для бездомных.

К слову, на Дональда Трампа уже было совершено покушение 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. В результате этой стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения, их в тяжелом состоянии госпитализировали.

У самого Трампа после этого инцидента было ранено ухо. Мужчину, который стрелял в кандидата в президенты от Республиканской партии, ликвидировали.