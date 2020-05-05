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      Минэнерго предложило "Энергоатому" майнить криптовалюту на АЭС

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      Правительство предлагает Энергоатому майнить криптовалюту на АЭС
      Уряд пропонує "Енергоатому" майнити криптовалюту на АЕС / Ілюстративне фото / Пресслужба Рівненської АЕС

      Похоже, правительство продолжает искать способы борьбы с кризисом в национальной энергетике. Так, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработали весьма оригинальное решение.

      В сложившихся условиях, когда треть энергоблоков на украинских атомных электростанциях простаивают, чиновники предлагают государственной компании "Энергоатом" рассмотреть возможность альтернативного заработка путем майнинга криптовалюты.

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      Соответствующее поручение временной исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец было отправлено в директорат развития ядерной энергетики и атомной промышленности "Энергоатома", сообщил нардеп Гео Лерос на своей фейсбук-странице.

      В частности, он разместил и документ, который подтверждает этот факт.

      В связи с профицитом базовой генерации поручаю... проработать вместе с ОП "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК Энергоатом" нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалюты с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями,
      – говорится в поручении.

      Міненерго
      Поручение Минэнерго / Фото из соцсетей Гео Лероса

      Также в документе говорится о том, что "Энергоатому" поручают актуализировать планы закупок ядерного топлива с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС.

      К тому же предлагается привести в норму дизельные генераторы на энергоблоке 6 Запорожской АЭС.

      Обратите внимание! По состоянию на 5 мая на атомных электростанциях Украины работают 10 из 15 энергоблоков. Не работают, в частности, четыре блока на Запорожской атомной электростанции (три из них перевели в плановый ремонт, один – вывели в резерв) и один на Южно-Украинской АЭС.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криптовалюта Гео Лерос Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды АЭС
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