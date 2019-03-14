Минометы "Молот": при изготовлении оружия зафиксированы дефекты и миллионные убытки

Военная прокуратура расследует дело о халатном отношении чиновников Министерства обороны во время контроля над поставкой минометов "Молот". Это привело к убыткам в размере 7,2 миллиона гривен.

По данным определения суда от 21 декабря 2018 года, между Минобороны и ОАО "Завод "Маяк" (входит в "Укроборонпром") был заключен контракт на поставку минометов калибра 120 миллиметров М120-15 "Молот" стоимостью 483 тысячи гривен за единицу. Об этом говорится в расследовании "Не "мальчиками" едиными. Почему дело Гладковского – лишь верхушка айсберга".

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Во время поставки минометов "Молот" в воинскую часть А4559 (Оржев на Ровенщине) у части из них обнаружили технические недостатки. А часть минометов во время непродолжительного использования вообще вышла из строя.

По результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, которые несовместимы с последующим использованием минометов,

– заявили прокуроры.

6 июля 2018 года один из минометов "Молот" разорвался во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне. Жертвами инцидента стали 3 военных из 128-й бригады, еще 9 получили ранения.

Завод "Маяк"

Контролировали выполнение "Заводом "Маяк" условий государственного контракта служащие 5277 военного представительства Минобороны. Они небрежно отнеслись к своим обязанностям по контролю поставки продукции. Из-за этого государство понесло убытки на 7,2 миллиона гривен.

Следствие выяснило, что на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех составных механизмов миномета "Молот". Поэтому завод закупал различные части к минометам у многочисленных частных поставщиков. Половину деталей миномета поставляло ПАО "Старокраматорский машиностроительный завод". Оно принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову, а сегодня народный депутат входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".

Ефимов, которому принадлежит "Старокраматорский машиностроительный завод"

Параллельно в суде "Старокраматорский машиностроительный завод" пытается взыскать с завода "Маяк" 2 долга за поставки минометов в размерах 1,7 миллиона гривен и 2,04 миллиона гривен.

Допрошенная в качестве свидетеля заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и кооперации сообщила, что при трех оплатах "Заводом "Маяк" 80% стоимости (более 76 миллионов гривен) двух заключенных с ПАО "Старокраматорский машиностроительный завод" договоров, служебная записка вместе со счетом-фактурой в финансовый отдел завода не состояла и руководством предприятия на согласование не візувалась.

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Что известно о смертельных взрывах минометов "Молот"?

Впервые миномет "Молот" взорвался в июле 2016 года на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине. Тогда погибли 2 и были ранены 10 военных. Военная прокуратура установила, что взрыв произошел "из-за нарушения обращения с оружием". В ведомстве также говорили, что во время учений использовались боеприпасы 1975 и 1960 годов выпуска.

После этого "Молот" взорвался в ноябре 2016 года. Тогда погибли 2 бойца "Айдара".

Миномет "Молот" после разрыва

Затем "Молот" разорвался в марте 2017 года под Авдеевкой. Тогда погибли 3 военных. После этой трагедии Минобороны убеждало, что планирует доработать миномет. Тогда же Генштаб временно запретил стрелять из "Молотов", не находясь при этом в укрытии, из-за недоработки в конструкции минометов.

В следующий раз "Молот" разорвался в июле 2018 года на Ровненском полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. Загинули3 военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады из Закарпатья, еще 9 бойцов госпитализировали с ранениями. После этого инцидента была назначена специальная экспертиза, которая должна выяснить, что не так с оружием и почему от нее гибнут военнослужащие. Однако результатов экспертизы до сих пор не было.

Последний раз "Молот" взорвался 23 сентября 2018 года в Харькове в 72-й бригаде. Ранения получили 2 военнослужащих. По предварительной проверке, причина разрыва мины в стволе, могла заключаться в неправильной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил ее хранения.

"Молот" – миномет калибра 120 миллиметров украинского производства, разработанный на основе советского миномета 2Б11. Этот миномет разработали на заводе "Маяк" по заказу Минобороны Украины. В отличие от 2Б11, "Молот" сделали из новейших сплавов (которые должны продлить срок его эксплуатации) и применили конструкторские решений, которые имели бы снизить частоту ломания миномета. Производство было налажено очень быстро. Первые поставки в Вооруженные силы начались в начале 2016 года.

Относительно недостатков "Молотов", то военная прокуратура засекретила выводы экспертизы, проведенной после взрыва миномета во время учений на полигоне. А в Генштабе заявляли, что ВСУ не имеют претензий к эксплуатации "Молота". Там говорили, что причин взрыва миномета может быть 3: двойная зарядка, неисправность самой мины, неисправность подрывника. И все эти три причины должен контролировать личный состав.

Однако сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова после трагедии на Ровненском полигоне заявляла, что марка стали, из которой изготовлен ствол миномета, не соответствует техническим характеристикам: она мягче, чем это должно быть. Но для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, нужно смотреть на результаты экспертизы. Те самые, которые засекретила военная прокуратура.

Украинские минометчики, которые непосредственно работали с "Молотом", говорят, что особых проблем не замечали. Старший наводчик минометного взвода 54-й бригады ВСУ Игорь Слайко заявлял, что его практика показывает невозможность версии о том, что с минометом что-то было не так. Чаще всего проблемы возникали именно по неосторожности людей.

"Хотя о "Молотах" и ходило много плохих слухов. Еще когда я был в 93-й ОМБр, их минометку уже комплектовали "Молотами". Но мы с ними не работали – ждали, пока откуда-то подвезут предохранители от двойного заряжания. Но предохранители должны были привезти именно старые, советские! Потому что нам сказали, что новые сделаны из закаленной стали и от выстрела могут разлететься. И что якобы такой случай уже был, и его следствием стали 2 легких ранения", – рассказал Слайко в одном из интервью.