Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 Канал.

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Женщины с медобразованием должны стать на военный учет

Ляшко рассказал, что с 1 октября ничего не изменится. Ведь медицинские профессии и фармацевтическое образование для женщин со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждались приказом министра обороны.

Потому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная Рада, внося изменения в закон о военном учете. Медицинские профессии выделили уже прямо в законе, отметив, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат постановке на военный учет, а также другие специальности, определенные в перечне, утвержденном приказом Министерства обороны,

– объяснил министр.

Он напомнил, что Кабмин принял постановление, предусматривающее, что с 1 октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на учет в центрах комплектования до конца 2026 года.

В то же время в постановление правительства, которое регулирует вопрос пересечения государственной границы, пока не были внесены изменения в отношении женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

"Ограничения женщин с медицинским или фармацевтическим образованием могут применяться только тогда, когда такие женщины находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Именно тогда, как и для всех других госслужащих, на женщин-медиков могут распространяться ограничения по пересечению государственной границы. Других изменений нет и не планируется", – заявил Ляшко.

По его словам, каждое предприятие имеет в структуре человека, который ведет мобилизационный учет.

"Ведутся определенные списки, которые делятся на категории: офицерский, старшинский, рядовой состав. Эти данные передаются центру комплектований. Поэтому сейчас есть законодательное требование, есть установленный порядок, есть определенная инструкция Министерства обороны, что должны все сделать, по какой форме подать эти документы", – подытожил министр.

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