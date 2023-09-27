Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 Канал.
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Женщины с медобразованием должны стать на военный учет
Ляшко рассказал, что с 1 октября ничего не изменится. Ведь медицинские профессии и фармацевтическое образование для женщин со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждались приказом министра обороны.
Потому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная Рада, внося изменения в закон о военном учете. Медицинские профессии выделили уже прямо в законе, отметив, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат постановке на военный учет, а также другие специальности, определенные в перечне, утвержденном приказом Министерства обороны,
– объяснил министр.
Он напомнил, что Кабмин принял постановление, предусматривающее, что с 1 октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на учет в центрах комплектования до конца 2026 года.
В то же время в постановление правительства, которое регулирует вопрос пересечения государственной границы, пока не были внесены изменения в отношении женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.
"Ограничения женщин с медицинским или фармацевтическим образованием могут применяться только тогда, когда такие женщины находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Именно тогда, как и для всех других госслужащих, на женщин-медиков могут распространяться ограничения по пересечению государственной границы. Других изменений нет и не планируется", – заявил Ляшко.
По его словам, каждое предприятие имеет в структуре человека, который ведет мобилизационный учет.
"Ведутся определенные списки, которые делятся на категории: офицерский, старшинский, рядовой состав. Эти данные передаются центру комплектований. Поэтому сейчас есть законодательное требование, есть установленный порядок, есть определенная инструкция Министерства обороны, что должны все сделать, по какой форме подать эти документы", – подытожил министр.
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Кто из женщин не подлежит мобилизации
- женщины с инвалидностью;
- женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины, самостоятельно воспитывающие одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет;
- женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины, на иждивении которых совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- женщины, имеющие мужчину с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей мужчины среди лиц с инвалидностью I или II группы.