Молочные продукты полезны не для всех: как понять, что у вас лактазная непереносимость

За молоком и молочными продуктами закрепилась репутация здоровых и полезных продуктов.

Звичайно, ці продукти джерела білка, жиру, вітамінів і одні з головних джерел кальцію – мінералу, необхідного для кісток і зубів.

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Непереносимість лактози: як вона проявляється?

Але є люди, яким молочні продукти замість здоров'я завдають шкоди. У зоні ризику, перш за все ті, хто страждає від непереносимості лактози. Буває так, що люди борються з неприємними симптомами після вживання молочних продуктів протягом багатьох років, перш ніж дізнаються, від чого в них виникає дискомфорт.

За статистикою в більшої половини дорослого населення з віком може виникнути непереносимість молочного цукру – лактози, основного вуглеводу в молочних продуктах. Після вживання лактозовмісних молочних продуктів, вони відчувають біль в животі, здуття, нудоту, діарею. Ці симптоми з'являються через 30 хвилини до 2 годин по тому.

У нормі в тонкому кишечнику є фермент, має назву лактаза, – він розщеплює молочний цукор (лактозу) на молекули глюкози і галактози. Коли в організмі недостатньо виробляється цього ферменту, з'являється непереносимість лактози. Тоді молочний цукор надходить в товсту кишку не розщеплений ферментом і стає живильним середовищем для бактерій, що там живуть. Бактерії виділяють вуглекислий газ, водень і метан, і ці гази є причиною здуття у людини. Крім цього, скупчення лактози, притягує в кишечник велику кількість води, в результаті чого розвивається пронос.

Як дізнатись чи є у вас лактозна непереносимість?

Є люди з різним ступенем і причинами, що можуть призвести до лактозної непереносимості. Це можна дізнатися шляхом здачі аналізу крові, де буде видно якого типу у людини непереносимість. Можна застосувати елімінаційну дієту – виключити молочні продукти на тиждень, а потім вводити їх і спостерігати за реакцією організму.

Проведення досліджень має дати чітку відповідь, страждаємо ми від непереносимості лактози, чи повинні виключати молочні продукти з нашого раціону та замінити їх на безлактозні.

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Багато людей, в яких є непереносимість лактози можуть важко перетравлювати свіже молоко, але на кисломолочні продукти з лактозою дискомфорту не виникає. Наприклад, м'ягкий сир, твердий сир або йогурт. Ці продукти виробляються з використанням процесів бродіння, які розщеплюють більшу частину лактози. І якщо такі кисломолочні продукти не викликають небажаних реакцій в організмі, вони можуть і далі залишатися в раціоні харчування. Головне, визначити для себе вид продукту і частоту його вживання.

Тим, хто молочні продукти виключає повністю, слід пам'ятати, що при безмолочній дієті, важливо стежити за наявністю в раціоні інших джерел кальцію, вітаміну А, В2 і вітаміну Д для попередження їх дефіциту.

Будьте здорові та слідкуйте за тим, що їсте