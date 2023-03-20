Об этом сообщило британское издание со ссылкой на заявление генерального прокурора Сальвадора Родольфо Дельгадо.
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За что именно назначили 1310 лет тюрьмы
Вилмер Сеговия приговорили к 1310 годам тюрьмы за 33 убийства, девять заговоров с целью убийства и ряд других преступлений. Кроме того, он был обвинен в том, что был членом ячейки Шалтона смертоносной банды Mara Salvatruch, также известной как MS-13. Она действовала в Сальвадоре.
Другому члену банды Мигелю Анхелю Портильо назначили 945 лет лишения свободы. Его признали виновным в 22 убийствах, в 4 случаях соучастия в убийстве, в покушении на убийство и мошенничестве.
Члены банды, причинившие столько боли и слез сальвадорцам, не выйдут из тюрьмы. Они будут оставаться под замком, пока не заплатят за каждое свое преступление. Мы позаботимся об этом,
– заверил генпрокурор.
Что известно о банде Mara Salvatruch – MS-13
Эта банда активно действует на территории нескольких стран. В первую очередь в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале. По разным оценкам, численность преступного синдиката колеблется от 50 до 300 тысяч человек. Татуировки участников рассказывают истории совершаемых ими преступлений и близких, которых они потеряли во время преступной деятельности.
Члены банды MS-13 / Фото Президентства Сальвадора
В 2015 году MS-13 так боялись, что ей пришлось управлять собственной тюрьмой, а охранники патрулировали только извне. По оценкам, в Сальвадоре до сих пор находятся около 2500 членов.
В марте прошлого года правительство Сальвадора объявило чрезвычайное положение для борьбы с деятельностью банд. С того момента власти арестовали более 64 000 подозреваемых членов банды. Впрочем, исполняющий обязанности заместителя директора американского отдела Human Rights Watch заявил, что Сальвадор переживает "авторитарную катастрофу", которую можно преодолеть только путем государственного переворота.
Источник: Metro