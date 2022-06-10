Так, 9 июня французский режиссер и корреспондент Александра Дальсбек посетила Мариуполь, где ей удалось зафиксировать тысячи могил, над которыми установлены пронумерованные таблички. О своих впечатлениях она написала в твиттере.

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Последствия "денатификации" Мариуполя

По ее словам, только в одном секторе около трех тысяч новых захоронений. Большинство из них – безымянные.

На большинстве могил есть только номер, написанный фломастером и уже стертый. Кто такие 768? 739? 442? 834? Как погибли жители Мариуполя? Будут ли они идентифицированы? Где родственники? Они выжили? – отметила она.

Идентифицированных погибших, по словам Дальсбека, практически нет.

Как выглядят братские могилы в Мариуполе: жуткое видео

В кадр попало всего несколько табличек, на которых можно разглядеть что-то, кроме порядкового номера жертв российской агрессии. Одной из таких есть могила Жанны Дозорец. Ее номер – 1423. Известно, что женщина 1957 года погибла в Мариуполе 14 апреля 2022 года.

Видео также распространил журналист и блогер Денис Казанский . Он отметил, что все эти люди могли бы быть живы, если бы Путин не отдал преступный приказ "освободить Донбасс".

Тысячи свежих могил мирных жителей, на многих из которых нет имен, только цифры", – прокомментировал он увиденное.

Ситуация в Мариуполе: коротко от мэра города

В интервью 24 каналу мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил , что в многострадальном Мариуполе ежедневно извлекают из-под завалов от 70 до 200 тел.

По приблизительным данным, во время войны России против Украины в городе погибли не менее 22 тысяч человек.

В Мариуполе 50% критически важной инфраструктуры города разрушены. Известно о повреждении это 1356 зданий.

Канализация в месте не работает. Поэтому размываются захоронения – как стихийные, так и большие братские. Кроме того, в колодцы попадает мусор, который не вывозят из Мариуполя. Следовательно, сейчас в населенном пункте катастрофическая эпидемиологическая ситуация.

Также, по словам Бойченко, кафиры создали такие условия, которые сделали невозможным факт выезда на подконтрольную часть Украины. Сначала жители Мариуполя должны пройти фильтрационные центры, а затем выезд разрешен только в сторону России.