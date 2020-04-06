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      На Херсонщине от выстрела умер солдат: подозревают его сослуживца

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      Солдат случайно убил своего сослуживца / dbr.gov.ua

      Солдат по неосторожности убил своего коллегу выстрелом из автомата. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

      По данным ГБР, инцидент произошел 5 апреля около 19 часов на Херсонщине.

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      Находясь на посту, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего. В результате пострадавший погиб от травмы.


      Военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы / Фото: ГБР


      Солдат умер от травмы / Фото: ГБР

      Если вина будет доказана, военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Стрельба Государственное бюро расследований Новости Херсона Криминальные новости
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