На Херсонщине от выстрела умер солдат: подозревают его сослуживца

Солдат по неосторожности убил своего коллегу выстрелом из автомата. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным ГБР, инцидент произошел 5 апреля около 19 часов на Херсонщине.

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Находясь на посту, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего. В результате пострадавший погиб от травмы.



Военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы / Фото: ГБР



Солдат умер от травмы / Фото: ГБР

Если вина будет доказана, военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.