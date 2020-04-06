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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Херсонщині від пострілу помер солдат: підозрюють його товариша по службі

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      Солдат випадково вбив свого товариша по службі / dbr.gov.ua

      Солдат через необережність вбив свого колегу пострілом з автомату. Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.

      За даними ДБР, інцидент стався 5 квітня близько 19 години на Херсонщині.

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      Перебуваючи на посту солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він узяв автомат свого колеги та з необережності вистрілив в стегно останнього. У результаті потерпілий загинув від травми.


      Військовослужбовцю загрожує до 10 років позбавлення волі / Фото: ДБР


      Солдат помер від травми / Фото: ДБР

      Якщо вину буде доведено, військовослужбовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Стрілянина Державне бюро розслідувань Новини Херсона Кримінальні новини
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