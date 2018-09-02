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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

На похороны Захарченко сгоняли бюджетников и требовали сдавать деньги

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В террористической "ДНР" в воскресенье, 2 сентября, похоронили Александра Захарченко. На похороны сгоняли бюджетников и даже требовали сдавать деньги. Боевики же заявляют, что нашли виновных в убийстве своего главаря. Еще 1 сентября сообщилось, что задержано четверо человек, которые, по версии боевиков, являются украинскими диверсантами.

Возле оперного театра в Донецке сотни боевиков в форме и с оружием, еще больше людей с цветами и венками. Всё в лучших традициях пропаганды. Одна из участниц траурной процессии даже говорит на украинском. Террористы, очевидно, стремились показать: украинцев в Донецке якобы не преследуют.

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В том что на похороны лидера донецких террористов согнали бюджетников, не сомневаются представители украинской власти. Людей не только заставляли прийти, но и требовали деньги на погребение. Не известно, скидывались ли на похороны Сергей Аксенов и Наталья Поклонская, Но в Донецк глава оккупированного полуострова и одиозная экс-генеральный прокурор приехали.На похорони Захарченка приїхали Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська
На похороны Захарченко приехали Сергей Аксенов и Наталья Поклонская

Хоронили Захарченко в закрытом гробу. Это еще больше взбудоражило слухи о том, что убийство террориста – инсинуация, говорит Павел Лисинянский – представитель омбудсмена в Донецкой области

Тем временем, боевики упорно ищут виновных. Задержали четырех дончан. Как и следовало ожидать, назвали их украинской диверсионной группой. Признание из них выбили. Адвокатов и родственников задержанных в СИЗО Донецка не допускают. Связи с задержанными тоже нет, потому что в тех местах лишения свободы её глушат. И вполне вероятно, что убийство Захарченко – это результат криминальных разборок между лидерами террористов.

Первая версия – это разборки между террористическими группировками. Господин Захарченко и его первый заместитель с позывным Ташкент грабили многих людей. Мы считаем, что кто-то мог просто отомстить им за такие грабежи, изнасилования и убийства. Второй вопрос – российские спецслужбы зачищают Донбасс от тех людей, которые им не нужны,
– прокомментировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Официальная Москва, тем временем, успела обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. А о переговорах в Нормандском формате – не может быть и речи, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тамошние СМИ активно продвигают идею наступления под лозунгом – "защитим своих". Хотя украинские военные эксперты успокаивают – на такие шаги Москва не решится. А в Киеве по-своему прощались с лидером квазиреспублики. Под российским посольством активисты устроили чикен-пати.

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Организаторы объясняют, Захарченко – убийца и палач, из-за него погибли десятки людей. Поэтому такое празднование с сарказмом вполне уместно. Они принесли жареную курицу и наггетсы. Ведь до начала карьеры в псевдореспублике Захарченко торговал куриным мясом – держал целый склад и торговые точки по всему Донецку.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Убийство Захарченко Новости Донецка
Источник: 24 канал
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