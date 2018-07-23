На Полтавщине двухлетняя девочка получила химожоги после применения вещества для очистки жира
В городе Кеменчуг двухлетнего ребенка госпитализировали в детскую больницу после применения вещества "Антижир".
Об этом сообщило издание "Полтавщина".
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Отмечается, что инцидент произошел 22 июля. У девочки диагностировали химические ожоги ротовой полости, которые она получила после применения средства "Антижир".
Медики отмечают, что пока ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Напомним, что около 50 детей отравились в детском саду №135 на улице Черняховского в Одессе. Как заявили родители детей, руководство детского учреждения пыталось скрыть этот инцидент.
Источник: 24 Канал
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