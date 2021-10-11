Об этом в эфире 24 канала рассказал Тарас Батенко, член депутатской группы "За Майбутнє". Он заверил, что в этой смерти есть много непонятных моментов.

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Батенко: Не надо хайпить

В правоохранительных органах заявили, что смерть могла наступить из-за смешивания алкоголя и наркотических средств. Даже если это так – коллеги покойного уверены, что Поляков не сам к такому пришел.

Антон не употреблял никаких наркотических средств. Я прошу журналистов и обычных людей не хайпить и не манипулировать на этой теме,

– сказал Батенко.

По его словам, Поляков почти до полуночи был на связи.

Он сбрасывал информацию в разные чаты. Мы понимаем, что человек в бессознательном состоянии этого бы не делал. Что – то произошло в последние 2-3 часа его жизни. Эти часы и надо исследовать. Тарас Батенко Нардеп депутатской группы "За Майбутнє"

Поляков волновался из-за ситуации в Раде

Как пояснил Батенко, у нардепов была непростая парламентская неделя накануне смерти Полякова.

"Он тяжело переживал заседания, которое было провалено представителями монобольшинства. Он 3 месяца собирал подписи, чтобы поставить на повестку дня вопрос по пенсионному обеспечению. Эти вопросы были провалены в сессионном зале", – рассказал Батенко.

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Нардеп считает, что эта ситуация отразилась на психоэмоциональном состоянии Антона Полякова. Он переживал из-за того, что не может достучаться и выступить с трибуны.

"Конечно, эмоция была высокой. Не исключаю, что он мог вечером употребить что-то для самоуспокоения. Однако чтобы прибегнуть к таким крайним случаям (наркотикам – 24 канал) – мы в это не верим", – подытожил Батенко.

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