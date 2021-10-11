Об этом в эфире 24 канала рассказал Тарас Батенко, член депутатской группы "За Майбутнє". Он заверил, что в этой смерти есть много непонятных моментов.
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Батенко: Не надо хайпить
В правоохранительных органах заявили, что смерть могла наступить из-за смешивания алкоголя и наркотических средств. Даже если это так – коллеги покойного уверены, что Поляков не сам к такому пришел.
Антон не употреблял никаких наркотических средств. Я прошу журналистов и обычных людей не хайпить и не манипулировать на этой теме,
– сказал Батенко.
По его словам, Поляков почти до полуночи был на связи.
Он сбрасывал информацию в разные чаты. Мы понимаем, что человек в бессознательном состоянии этого бы не делал. Что – то произошло в последние 2-3 часа его жизни. Эти часы и надо исследовать.
Поляков волновался из-за ситуации в Раде
Как пояснил Батенко, у нардепов была непростая парламентская неделя накануне смерти Полякова.
"Он тяжело переживал заседания, которое было провалено представителями монобольшинства. Он 3 месяца собирал подписи, чтобы поставить на повестку дня вопрос по пенсионному обеспечению. Эти вопросы были провалены в сессионном зале", – рассказал Батенко.
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Нардеп считает, что эта ситуация отразилась на психоэмоциональном состоянии Антона Полякова. Он переживал из-за того, что не может достучаться и выступить с трибуны.
"Конечно, эмоция была высокой. Не исключаю, что он мог вечером употребить что-то для самоуспокоения. Однако чтобы прибегнуть к таким крайним случаям (наркотикам – 24 канал) – мы в это не верим", – подытожил Батенко.
В группе "За Майбутнє" прокомментировали смерть Полякова: видео
Смерть Антона Полякова: что известно
- Нардеп умер в ночь на 8 октября. Его нашли правоохранители в авто такси, которое остановили.
- Медики пытались реанимировать мужчину. Когда те применили дефибриллятор, Поляков умер.
- Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
- Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. В крови нардепа обнаружили 1 промилле алкоголя. Впоследствии в крови погибшего обнаружили еще и метадон.