Ранее вечер памяти провели в Альбукерке – крупнейшем городе штата Нью-Мексико. На событие приходили знакомые погибшей, а также представители киноиндустрии и неравнодушные люди.

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Почтить память люди пришли с плакатами

Люди на улице зажигали свечи у фотографий украинки. Организаторы мероприятия в городе Альбукерке заявили, что мемориал должен почтить память Хатчинс. Однако не сосредоточиться на ее смерти.

Докладчик на церемонии также прочитал вслух заявление мужа Хатчинс. "Пожалуйста, найдите время вспомнить ее. Мы все вместе будем работать, чтобы почтить ее память и наследовать ее решимость и творчество", – сказал он.

Справка. Импровизированный мемориал трагически погибшей женщине устроили на улице. Речь идет о площади Сивик возле Albuquerque Civic Plaza.

В толпе также были несколько человек, которые пришли на вечер памяти с плакатами. Надписи касались вопросов безопасности на съемочных площадках.

Толпа чтит память оператора/ Фото Getty Images

Шерил Лоу – работница киноиндустрии заявила во время мероприятия, что выступает за запрет использования настоящего оружия на съемочных площадках.

Гибель украинки: главное