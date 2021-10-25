Раніше вечір пам'яті провели в Альбукерке – найбільшому місті штату Нью-Мексико. На події приходили знайомі загиблої, а також представники кіноіндустрії й небайдужі люди.

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На вшанування люди прийшли з плакатами

Люди на вулиці запалювали свічки біля світлин українки. Організатори заходу в місті Альбукерке заявили, що меморіал має вшанувати пам'ять Гатчінс. Проте не зосередитися на її смерті.

Доповідач на вшануванні також прочитав уголос заяву чоловіка Гатчінс. "Будь ласка, знайдіть час, щоб згадати її. Ми всі разом працюватимемо, щоб ушанувати її пам'ять та наслідувати її рішучість і творчість", – сказав він.

Довідка. Імпровізований меморіал трагічно загиблій жінці влаштували на вулиці. Мовиться про площу Сівік біля Albuquerque Civic Plaza.

У натовпі також були кілька осіб, які прийшли на вечір пам'яті з плакатами. Надписи стосувалися питань безпеки на знімальних майданчиках.

Натовп вшановує пам'ять операторки / Фото Getty Images

Шеріл Лоу – працівниця кіноіндустрії заявила під час заходу, що виступає за заборону використання справжньої зброї на знімальних майданчиках.