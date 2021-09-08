Когда полицейские прибыли к дому и постучали в дверь, им открыл 21-летний сосед мужчины, который вызвал полицию.

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Полицейские почувствовали запах конопли

Мужчина убеждал полицию, что их никто не вызывал, однако впоследствии его сосед проверил историю вызовов на телефоне, где увидел звонок.

Правоохранители почувствовали сильный запах конопли и решили обыскать дом. Кроме марихуаны в доме обнаружили экстази, амфетамин и кокаин. Также у мужчин было огромное количество наличных.

Обоих мужчин уже арестовывали за наркоторговлю. Сейчас против них открыли уголовное производство, но на время следствия их выпустили под залог.

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