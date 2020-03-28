Народные мстители или карпатские головорезы: кем на самом деле были опришки

В Британии – Робин Гуд и ватага Шервудского леса, в Украине – Олекса Довбуш и карпатские опришки. Мстители и спасители для простого люда и кара Божья и головорезы для феодалов, которые якобы забирали богатство у господ и отдавали бедным. Кем на самом деле были исторические опришки – читайте дальше.

Первые упоминания о них датируются концом XV – началом XVI века. Западноукраинские земли в то время раздерибанили несколько государств: Польша, Венгрия, Молдова, впоследствии Австрия и империя Габсбургов. Их наместники или более мелкие феодалы с местным людом обращались как с мусором.

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Очевидно, не знали, что с карпатскими парнями лучше не задираться, себе же хуже. У селян таки лопнуло терпение, мужчины набрались злости и сбежали от господ в лес. А там объединялись в отряды. История знает несколько десятков таких ватаг и вдвое больше имен их вожаков.



Что известно о карпатских опришках

В засадах опришки долго не засиживались, нападали на имения особо деспотичных господ-арендаторов, ростовщиков и корчмарей. Обворовывали их до нитки и были с ними, скажем, не особо учтивыми. Откровенно говоря, повстанцы жестоко убивали своих обидчиков и их семьи.

Да и раздавали ли награбленное добро бедным – неизвестно, такое говорят только народные легенды. Но вот точно знаем, что опришки защищали крестьян от произвола шляхтичей, точно как гайдамаки в другой части Украины. Этого уже было достаточно, чтобы простой народ их полюбил и покрывал от власти.

Обворованные вельможи были от них не в восторге, поэтому звали на помощь правительственные отряды. В конце XVI века Сейм предоставил право местной шляхте и королевскому старосте самовольно наказывать пойманных опришков.

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Власти так осточертели повстанцы, что в XVIII веке великий коронный гетман Речи Посполитой Юзеф Потоцкий прислал на Прикарпатье 2,5 тысячи королевских солдат. Без ожесточенных боев, конечно же, не обходилось, погибало немало опришков. Пойманных казнили.

Сейчас романтические картины художников в основном изображают карпатских повстанцев с топориками. Но только вот с таким оружием долго не повоюешь. В их арсенале на самом же деле были луки, арбалеты, ружья, пистолеты и даже пушки. Топорики, правда, тоже не выдумка. В ближнем бою – самое то.



Бартка – гуцульский топорик, такими могли пользоваться опришки

Отряды повстанцев устраивали рейды на панов в Галиции, Закарпатье, Буковине, Покутье, а это почти вся Западная Украина, и даже на Запорожье. Но центром движения сопротивления стали Карпаты, Гуцульщина – там легче раствориться среди густых зарослей.

Опришки имели свою тактику конспирации и боя. Группой от 3 до 100 человек прятались по обе стороны дороги и ждали, пока подъедет шляхтич или правительственный карательный отряд, и расстреливали их в дальнем бою, добивали – в ближнем.

Но чаще налетали прямо на имения и не только. В 1621 году главарь по фамилии Кардаш получил Пневскую крепость, ныне это Ивано-Франковщина.



Пневская крепость вблизи города Надворная, Ивано-Франковской области

Карпатские мстители сотрудничали с казаками. В походе Тимиша Хмельницкого в 1653 году на Молдову приняли участие примерно 2 тысячи опришков под предводительством Харачка.

Олекса Довбуш – самый известный опришок

Но самым известным опришком стал Олекса Довбуш – парень с Коломыйщины. Его крестьяне нарекли "своим спасителем", и он ловко выполнял эту миссию, наказывая поработителей.

Довбуш имел редкое везение – то ли дар, то ли тактическую выучку избегать наказания, каждый раз ускользал от карательных отрядов. Но все же погиб от руки предателя. По какой-то причине Олекса пришел в карпатское село Космач. То ли по делам, или как говорят легенды, к любовнице – жене местного хозяина Стефана Дзвинчука. Подкупленный панами Дзвинчук в упор застрелил Довбуша возле своего же дома.





Фигура Олексы Довбуша окутана легендами

Народный мститель якобы завещал похоронить себя в Черногории, то есть на горном хребте, в который, в частности, входят горы Говерла и Поп Иван. Простые люди долго оплакивали своего рыцаря и перевели его в плоскость легенд, о Довбуше слагали песни.

В его честь называли камни и пересказывали, будто опришки под этими скалами прятали награбленные богатства. Было ли это так, наука пока не подтвердила. Но останавливает ли это народное воображение? Оно так разошлось в начале ХХ века, что на Прикарпатье началась чуть ли не золотая лихорадка.

Находились золотоискатели, которые перекапывали места, где по легендам, могло бы быть опришковское золото. Газета "Дело" пестрела заголовками, что определенные авантюристы подстрекали крестьян перекопать чуть ли не целые села Пистынь и Рожнив. Конечно же, ничего не нашли.

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Но населенные пункты, по которым проходили опришки, порой совпадают с теми, где бытуют легенды о закопанных сокровищах.

В любом случае, опришковское движение важно. Ведь было одной из форм народного восстания. Возможно, именно ими вдохновлялись герои национально-освободительной борьбы ХХ века за свободу Украины.