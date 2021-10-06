Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о трагедии в Бабьем Яру. Сейчас выпустили первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года.

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Новые свидетельства об убийствах евреев в Бабьем Яру

Только за два дня в Бабьем Яру расстреляли по меньшей мере 33 771 человека. В Мемориальном центре отмечают: командиры нацистских подразделений, которые убивали людей, хорошо известны историкам. Однако новая информация подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, убивавших евреев.

Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Именно она открыла первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.

Несмотря на признания, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, совершившими убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления,
– отмечают в центре.

Это люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили расправу, дали показания на суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

159 имен преступников, которые установил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр":

  • Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.
  • Хорст Адриан, 31 год, родился в Готе.
  • Освальд Альтендорф, 33 года, родился в Штеттине (сегодня Щецин).
  • Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратчедорфе.
  • Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишхаузене.
  • Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшице.
  • Франц Барт, 34 года, родился в Паредле.
  • Бернхард Бартник, 29 лет.
  • Юлиус Бауэр, 31 год, родился в Нюрнберге.
  • Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорфе.
  • Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстере.
  • Вернер Белльманн, 25 лет, родился в Дрездене.
  • Алоис Беранек, 28 лет, родился в Людице.
  • Герман Берентсен, 27 лет.
  • Мартин Бессер, 49 лет, родился в Фогтсдорфе.
  • Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.
  • Пауль Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.
  • Эрнст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.
  • Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.
  • Вальтер Бостельманн, 28 лет, родился в Гамбурге.
  • Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.
  • Иоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.
  • Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.
  • Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.
  • Куно Калсен, 29 лет, родился в Вильстере.
  • Эрнст Консе, 37 лет, родился в Мюнхене.
  • Уго Частка, 39 лет, родился в Ауэрне.
  • Герберт Дегенхардт, 32 года, родился в Табарке.
  • Ганс Дивок, 37 лет, родился в Билине.
  • Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.
  • Курт Эберхард, 67 лет, родился в Ротвайле.
  • Рудольф Айзель, 34 года, родился в Дюдероде.
  • Иоганн Эрнст, 31 год, родился в Миндене.
  • Карл Эшлер, 38 лет, родился в Тэтшене.
  • Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге
  • Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.
  • Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Эрбисдорфе.
  • Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.
  • Макс Халле, 28 лет, родился в Хайди.
  • Эдмунд Хартнер, 39 лет, родился в Габлонце.
  • Эрих Гослар, 26 лет.
  • Бернхард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.
  • Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберге.
  • Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.
  • Франц Халле, 33 года, родился в Дессау.
  • Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.
  • Курт Ханс, 30 лет, родился в Бармене.
  • Август Хефнер, 29 лет, родился в Меллингене.
  • Георг Хан, 45 лет, родился в Берлине.
  • Эрих Хартман, 30 лет, родился в Шафбрюкке.
  • Отто Хауптман, 29 лет, родился в Вельнс-Шлоссе.
  • Эрих Хайдборн, 32 года, родился в Берлине.
  • Эрих Хайтман, 32 года, родился в Гамбурге.
  • Хайнц Хеленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.
  • Карл Хеннике, 31 год, родился в Эрфурте.
  • Вилли Герман, 30 лет, родилась в Ландсберге.
  • Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.
  • Руперт Хирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.
  • Вальтер Хофманн, 36 лет, родился во Франкфурте-на-Майне.
  • Вильгельм Холи, 36 лет, родился в Брюксе.
  • Георг Хосбах, 20 лет, родился в Гамбурге.
  • Фриц Хефер, 30 лет, родился в Шенеберге.
  • Генрих Хун, 37 лет, родился в Ганновере.
  • Антон Гюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.
  • Ханс Хюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.
  • Адольф Янссен, 25 лет, родился в Хоер-Гренцхаузене.
  • Адольф Джеле, 50 лет, родился в Гаггенау.
  • Фридрих Джекельн, 46 лет, родился в Хорнберге.
  • Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.
  • Вильгельм Кайзер, 34 года.
  • Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.
  • Ричард Керль, 35 лет, родился в Шонингене.
  • Йозеф Климт, 28 лет, Друс.
  • Курт Найге, 43 года, родился в Брауншвейге.
  • Иоганн Коллер, 30 лет, родился в Вахенцелле.
  • Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.
  • Герберт Крамер, 31 год, родился в Берлине.
  • Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился в Вюрцбурге.
  • Ханс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.
  • Хенрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.
  • Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.
  • Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.
  • Герман Ласс, 32 года, родился в Висмаре.
  • Антон Лауэр, 38 лет, родился в Нойнкирхене.
  • Эрнст Ленхардт, 37 лет, родился в Аусиге.
  • Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.
  • Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.
  • Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шааре.
  • Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).
  • Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.
  • Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.
  • Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршнице.
  • Йоханнес Люшен, 29 лет, родился в Варденбурге.
  • Герберт Май, 31 год, родился в Герлиц.
  • Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.
  • Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.
  • Рудольф Массель, 28 лет, родился в Пушкине.
  • Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.
  • Людвиг Морер, 27 лет, родился в Нюрнберге.
  • Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.
  • Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.
  • Альфред Мюллер, 43 года.
  • Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.
  • Йозеф Нич, 32 года, родился в Брюксе.
  • Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонце.
  • Феликс Обермайер, 30 лет, родился в Вурмансквике.
  • Ханс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберге.
  • Эвальд Патровский, 28 лет, родился в Своетине.
  • Антон Пауель, 40 лет, родился в Еулау.
  • Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремерхафен.
  • Георг Пфарркирхер, 39 лет, родился в Аугсбург.
  • Вальтер Плех, 31 год, родился в Берлине.
  • Франц Покорны, 34 года, родился в Каунове.
  • Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушице.
  • Лиенхард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.
  • Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтхабендорфе.
  • Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Брюксе.
  • Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягове.
  • Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).
  • Отто Раш, 49 лет, родился во Фридрихсру.
  • Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.
  • Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.
  • Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфе.
  • Александр Рисле, 33 года, родился в Ганновере.
  • Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.
  • Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.
  • Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.
  • Йозеф Редиг, 28 лет, родился в Стидре.
  • Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.
  • Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.
  • Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.
  • Йоханнес Шейбмайр, 26 лет, родился в Карлсруэ.
  • Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.
  • Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.
  • Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.
  • Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.
  • Отто Шмидт, 52 года, родился в Биркларе.
  • Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюне.
  • Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.
  • Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттели.
  • Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербице.
  • Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.
  • Густав Зенце, 36 лет, родился в Райхенберге.
  • Макс Штайнхойзер, 52 года, родился в Герене.
  • Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.
  • Йозеф Суханек, 32 года, родился в Витковице.
  • Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.
  • Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).
  • Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.
  • Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.
  • Хайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.
  • Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.
  • Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.
  • Карл Вандер, 40 лет.
  • Курт Вернер, 28 лет, родился в Хильдесхайме.
  • Арнольд Вихерт, 24 года.
  • Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.
  • Пол Верцбергер, 33 года, родился в Бенсхаузене.
  • Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.
  • Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.
  • Ричард Зинке, 37 лет, родился в Дуксе.

Трагедия в Бабьем Яру: что стоит знать

  • В течение 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру немцы расстреляли более 33 тысяч людей.
  • Бабий Яр стал братской могилой и символом Холокоста в Украине. По разным оценкам, в течение Второй мировой войны там погибли от 100 до 150 тысяч человек.
  • В этом году чествуют 80 годовщину со дня трагедии. В Украину уже приехали президенты Германии и Израиля.
  • Служба безопасности Украины открыла архив со страшными воспоминаниями о Бабьем Яре.