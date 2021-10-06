Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о трагедии в Бабьем Яру. Сейчас выпустили первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года.

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Новые свидетельства об убийствах евреев в Бабьем Яру

Только за два дня в Бабьем Яру расстреляли по меньшей мере 33 771 человека. В Мемориальном центре отмечают: командиры нацистских подразделений, которые убивали людей, хорошо известны историкам. Однако новая информация подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, убивавших евреев.

Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Именно она открыла первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.

Несмотря на признания, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, совершившими убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления,

– отмечают в центре.

Это люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили расправу, дали показания на суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.

159 имен преступников, которые установил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр":

Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.

Хорст Адриан, 31 год, родился в Готе.

Освальд Альтендорф, 33 года, родился в Штеттине (сегодня Щецин).

Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратчедорфе.

Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишхаузене.

Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшице.

Франц Барт, 34 года, родился в Паредле.

Бернхард Бартник, 29 лет.

Юлиус Бауэр, 31 год, родился в Нюрнберге.

Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорфе.

Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстере.

Вернер Белльманн, 25 лет, родился в Дрездене.

Алоис Беранек, 28 лет, родился в Людице.

Герман Берентсен, 27 лет.

Мартин Бессер, 49 лет, родился в Фогтсдорфе.

Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.

Пауль Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.

Эрнст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.

Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.

Вальтер Бостельманн, 28 лет, родился в Гамбурге.

Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.

Иоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.

Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.

Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.

Куно Калсен, 29 лет, родился в Вильстере.

Эрнст Консе, 37 лет, родился в Мюнхене.

Уго Частка, 39 лет, родился в Ауэрне.

Герберт Дегенхардт, 32 года, родился в Табарке.

Ганс Дивок, 37 лет, родился в Билине.

Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.

Курт Эберхард, 67 лет, родился в Ротвайле.

Рудольф Айзель, 34 года, родился в Дюдероде.

Иоганн Эрнст, 31 год, родился в Миндене.

Карл Эшлер, 38 лет, родился в Тэтшене.

Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге

Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.

Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Эрбисдорфе.

Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.

Макс Халле, 28 лет, родился в Хайди.

Эдмунд Хартнер, 39 лет, родился в Габлонце.

Эрих Гослар, 26 лет.

Бернхард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.

Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберге.

Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.

Франц Халле, 33 года, родился в Дессау.

Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.

Курт Ханс, 30 лет, родился в Бармене.

Август Хефнер, 29 лет, родился в Меллингене.

Георг Хан, 45 лет, родился в Берлине.

Эрих Хартман, 30 лет, родился в Шафбрюкке.

Отто Хауптман, 29 лет, родился в Вельнс-Шлоссе.

Эрих Хайдборн, 32 года, родился в Берлине.

Эрих Хайтман, 32 года, родился в Гамбурге.

Хайнц Хеленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.

Карл Хеннике, 31 год, родился в Эрфурте.

Вилли Герман, 30 лет, родилась в Ландсберге.

Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.

Руперт Хирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.

Вальтер Хофманн, 36 лет, родился во Франкфурте-на-Майне.

Вильгельм Холи, 36 лет, родился в Брюксе.

Георг Хосбах, 20 лет, родился в Гамбурге.

Фриц Хефер, 30 лет, родился в Шенеберге.

Генрих Хун, 37 лет, родился в Ганновере.

Антон Гюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.

Ханс Хюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.

Адольф Янссен, 25 лет, родился в Хоер-Гренцхаузене.

Адольф Джеле, 50 лет, родился в Гаггенау.

Фридрих Джекельн, 46 лет, родился в Хорнберге.

Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.

Вильгельм Кайзер, 34 года.

Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.

Ричард Керль, 35 лет, родился в Шонингене.

Йозеф Климт, 28 лет, Друс.

Курт Найге, 43 года, родился в Брауншвейге.

Иоганн Коллер, 30 лет, родился в Вахенцелле.

Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.

Герберт Крамер, 31 год, родился в Берлине.

Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился в Вюрцбурге.

Ханс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.

Хенрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.

Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.

Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.

Герман Ласс, 32 года, родился в Висмаре.

Антон Лауэр, 38 лет, родился в Нойнкирхене.

Эрнст Ленхардт, 37 лет, родился в Аусиге.

Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.

Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.

Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шааре.

Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).

Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.

Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.

Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршнице.

Йоханнес Люшен, 29 лет, родился в Варденбурге.

Герберт Май, 31 год, родился в Герлиц.

Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.

Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.

Рудольф Массель, 28 лет, родился в Пушкине.

Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.

Людвиг Морер, 27 лет, родился в Нюрнберге.

Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.

Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.

Альфред Мюллер, 43 года.

Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.

Йозеф Нич, 32 года, родился в Брюксе.

Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонце.

Феликс Обермайер, 30 лет, родился в Вурмансквике.

Ханс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберге.

Эвальд Патровский, 28 лет, родился в Своетине.

Антон Пауель, 40 лет, родился в Еулау.

Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремерхафен.

Георг Пфарркирхер, 39 лет, родился в Аугсбург.

Вальтер Плех, 31 год, родился в Берлине.

Франц Покорны, 34 года, родился в Каунове.

Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушице.

Лиенхард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.

Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтхабендорфе.

Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Брюксе.

Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягове.

Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).

Отто Раш, 49 лет, родился во Фридрихсру.

Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.

Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.

Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфе.

Александр Рисле, 33 года, родился в Ганновере.

Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.

Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.

Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.

Йозеф Редиг, 28 лет, родился в Стидре.

Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.

Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.

Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.

Йоханнес Шейбмайр, 26 лет, родился в Карлсруэ.

Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.

Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.

Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.

Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.

Отто Шмидт, 52 года, родился в Биркларе.

Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюне.

Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.

Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттели.

Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербице.

Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.

Густав Зенце, 36 лет, родился в Райхенберге.

Макс Штайнхойзер, 52 года, родился в Герене.

Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.

Йозеф Суханек, 32 года, родился в Витковице.

Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.

Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).

Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.

Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.

Хайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.

Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.

Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.

Карл Вандер, 40 лет.

Курт Вернер, 28 лет, родился в Хильдесхайме.

Арнольд Вихерт, 24 года.

Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.

Пол Верцбергер, 33 года, родился в Бенсхаузене.

Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.

Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.

Ричард Зинке, 37 лет, родился в Дуксе.

Трагедия в Бабьем Яру: что стоит знать