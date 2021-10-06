Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о трагедии в Бабьем Яру. Сейчас выпустили первую часть обширного исследования о тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года.
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Новые свидетельства об убийствах евреев в Бабьем Яру
Только за два дня в Бабьем Яру расстреляли по меньшей мере 33 771 человека. В Мемориальном центре отмечают: командиры нацистских подразделений, которые убивали людей, хорошо известны историкам. Однако новая информация подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, убивавших евреев.
Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Именно она открыла первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве.
Несмотря на признания, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, совершившими убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления,
– отмечают в центре.
Это люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили расправу, дали показания на суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых.
159 имен преступников, которые установил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр":
- Густав Абеска, 28 лет, родился в Гибау.
- Хорст Адриан, 31 год, родился в Готе.
- Освальд Альтендорф, 33 года, родился в Штеттине (сегодня Щецин).
- Отто Огюстен, 35 лет, родился в Ратчедорфе.
- Густав Ацподиен, 34 года, родился в Фишхаузене.
- Вильгельм Байер, 37 лет, родился в Трибшице.
- Франц Барт, 34 года, родился в Паредле.
- Бернхард Бартник, 29 лет.
- Юлиус Бауэр, 31 год, родился в Нюрнберге.
- Франц Бемель, 28 лет, родился в Вильсдорфе.
- Петер Беренс, 39 лет, родился в Вильстере.
- Вернер Белльманн, 25 лет, родился в Дрездене.
- Алоис Беранек, 28 лет, родился в Людице.
- Герман Берентсен, 27 лет.
- Мартин Бессер, 49 лет, родился в Фогтсдорфе.
- Георг Бидерманн, 35 лет, родился в Берлине.
- Пауль Блобель, 47 лет, родился в Потсдаме.
- Эрнст Борде, 37 лет, родился в Шюттенице.
- Артур Босс, 33 года, родился в Петерстале.
- Вальтер Бостельманн, 28 лет, родился в Гамбурге.
- Вальтер Бетель, 33 года, родился в Келлингузене.
- Иоганн Бройн, 30 лет, родился в Гальгенгофе.
- Вильгельм Бруннер, 37 лет, родился в Шенвальде.
- Эрих Бурдеска, 27 лет, родился в Ротгаузене.
- Куно Калсен, 29 лет, родился в Вильстере.
- Эрнст Консе, 37 лет, родился в Мюнхене.
- Уго Частка, 39 лет, родился в Ауэрне.
- Герберт Дегенхардт, 32 года, родился в Табарке.
- Ганс Дивок, 37 лет, родился в Билине.
- Герман Данкер, 28 лет, родился в Гамбурге.
- Курт Эберхард, 67 лет, родился в Ротвайле.
- Рудольф Айзель, 34 года, родился в Дюдероде.
- Иоганн Эрнст, 31 год, родился в Миндене.
- Карл Эшлер, 38 лет, родился в Тэтшене.
- Вильгельм Фаренкрог, 35 лет, родился в Васбуге
- Вильгельм Фишедик, 28 лет, родился в Раде.
- Фриц Форберг, 36 лет, родился в Бранд-Эрбисдорфе.
- Генрих Фанк, 33 года, родился в Бремене.
- Макс Халле, 28 лет, родился в Хайди.
- Эдмунд Хартнер, 39 лет, родился в Габлонце.
- Эрих Гослар, 26 лет.
- Бернхард Графхорст, 28 лет, родился в Нордвальде.
- Вальтер Гроссманн, 28 лет, родился в Райхенберге.
- Эгон Грюбл, 28 лет, родился в Флохау.
- Франц Халле, 33 года, родился в Дессау.
- Генрих Ганнибал, 51 год, родился в Золингене.
- Курт Ханс, 30 лет, родился в Бармене.
- Август Хефнер, 29 лет, родился в Меллингене.
- Георг Хан, 45 лет, родился в Берлине.
- Эрих Хартман, 30 лет, родился в Шафбрюкке.
- Отто Хауптман, 29 лет, родился в Вельнс-Шлоссе.
- Эрих Хайдборн, 32 года, родился в Берлине.
- Эрих Хайтман, 32 года, родился в Гамбурге.
- Хайнц Хеленбройх, 35 лет, родился в Дюссельдорфе.
- Карл Хеннике, 31 год, родился в Эрфурте.
- Вилли Герман, 30 лет, родилась в Ландсберге.
- Курт Гикфанг, 33 года, родился в Гайгендорфе.
- Руперт Хирш, 38 лет, родился в Унтеррайхенау.
- Вальтер Хофманн, 36 лет, родился во Франкфурте-на-Майне.
- Вильгельм Холи, 36 лет, родился в Брюксе.
- Георг Хосбах, 20 лет, родился в Гамбурге.
- Фриц Хефер, 30 лет, родился в Шенеберге.
- Генрих Хун, 37 лет, родился в Ганновере.
- Антон Гюбнер, 33 года, родился в Райхенберге.
- Ханс Хюттль, 36 лет, родился в Кенигсберге.
- Адольф Янссен, 25 лет, родился в Хоер-Гренцхаузене.
- Адольф Джеле, 50 лет, родился в Гаггенау.
- Фридрих Джекельн, 46 лет, родился в Хорнберге.
- Эдгар Йенчке, 27 лет, родился в Ной-Уллерсдорфе.
- Вильгельм Кайзер, 34 года.
- Альберт Кеметр, 30 лет, родился в Регенсбурге.
- Ричард Керль, 35 лет, родился в Шонингене.
- Йозеф Климт, 28 лет, Друс.
- Курт Найге, 43 года, родился в Брауншвейге.
- Иоганн Коллер, 30 лет, родился в Вахенцелле.
- Алоис Кельдорфер, 36 лет, родился в Вене.
- Герберт Крамер, 31 год, родился в Берлине.
- Энгельберта Кройцер, 26 лет, родился в Вюрцбурге.
- Ханс-Вальтер Кригер, 31 год, родился в Берлине.
- Хенрих Крон, 29 лет, родился в Пиннеберге.
- Питер Крегер, 29 лет, родился в Риге.
- Вальтер Крумме, 34 года, родился в Миндене.
- Герман Ласс, 32 года, родился в Висмаре.
- Антон Лауэр, 38 лет, родился в Нойнкирхене.
- Эрнст Ленхардт, 37 лет, родился в Аусиге.
- Георг Ляйхтман, 25 лет, родился в Тошендорфе.
- Мартин Либер, 36 лет, родился в Грунау.
- Эдуард Лифка, 27 лет, родился в Шааре.
- Эдгар Линд, 25 лет, родился в Катаринентале (Россия).
- Герберт Лоос, 38 лет, родился в Дрездене.
- Отто Лоос, 28 лет, родился в Катаринаберге.
- Франц Лоренц, 29 лет, родился в Паршнице.
- Йоханнес Люшен, 29 лет, родился в Варденбурге.
- Герберт Май, 31 год, родился в Герлиц.
- Вильгельм Маст, 37 лет, родился в Ганновере.
- Франц Маркс, 29 лет, родился в Карлсдорфе.
- Рудольф Массель, 28 лет, родился в Пушкине.
- Пауль Матисик, 35 лет, родился в Бохуме.
- Людвиг Морер, 27 лет, родился в Нюрнберге.
- Отто Мейер, 27 лет, родился в Гарбурге.
- Герман Мельманн, 27 лет, родился в Альтшермбеке.
- Альфред Мюллер, 43 года.
- Генрих Мюллер, 30 лет, родился в Филипсдорфе.
- Йозеф Нич, 32 года, родился в Брюксе.
- Эмиль Носвиц, 36 лет, родился в Габлонце.
- Феликс Обермайер, 30 лет, родился в Вурмансквике.
- Ханс фон Обстфельдер, 55 лет, родился в Штайнбах-Галленберге.
- Эвальд Патровский, 28 лет, родился в Своетине.
- Антон Пауель, 40 лет, родился в Еулау.
- Генрих Пайкерт, 28 лет, родился в Бремерхафен.
- Георг Пфарркирхер, 39 лет, родился в Аугсбург.
- Вальтер Плех, 31 год, родился в Берлине.
- Франц Покорны, 34 года, родился в Каунове.
- Альбин Пова, 28 лет, родился в Лушице.
- Лиенхард Пухта, 30 лет, родился в Гарбурге.
- Фридрих Пушманн, 31 год, родился в Альтхабендорфе.
- Вильгельм Пюшль, 33 года, родился в Брюксе.
- Альфред фон Путткаммер, 59 лет, родился в Ягове.
- Вальдемар фон Радецкий, 31 год, родился в Москве (Россия).
- Отто Раш, 49 лет, родился во Фридрихсру.
- Вальтер фон Райхенау, 56 лет, родился в Карлсруэ.
- Фридрих Ридель, 31 год, родился в Ганновере.
- Отто Ридель, 27 лет, родился в Готшдорфе.
- Александр Рисле, 33 года, родился в Ганновере.
- Франц Рошер, 28 лет, родился в Шмидеберге.
- Рене Розенбауер, 52 года, родился в Нюрнберге.
- Рудольф Рувель, 31 год, родился в Берлине.
- Йозеф Редиг, 28 лет, родился в Стидре.
- Отто Шахтшнайдер, 27 лет, родился в Гамбурге.
- Курт Шедель, 32 года, родился в Глаухове.
- Фридрих Шен, 32 года, родился в Петларнбранде.
- Йоханнес Шейбмайр, 26 лет, родился в Карлсруэ.
- Роберт Шиндлер, 27 лет, родился в Кунцендорфе.
- Гериберт Шлаг, 37 лет, родился в Клоцше.
- Отто Шлютер, 31 год, родился в Гамбурге.
- Йозеф Шмидт, 34 года, родился в Бухау.
- Отто Шмидт, 52 года, родился в Биркларе.
- Генрих Шнайдер, 37 лет, родился в Бергесгрюне.
- Рудольф Шелер, 33 года, родился в Хемнице.
- Венцель Шеттнер, 41 год, родился в Альтзаттели.
- Адольф Шуберт, 28 лет, родился в Гербице.
- Кристиан Шульте, 29 лет, родился в Киле.
- Густав Зенце, 36 лет, родился в Райхенберге.
- Макс Штайнхойзер, 52 года, родился в Герене.
- Эрнст Штайнке, 27 лет, родился в Ноймюнстере.
- Йозеф Суханек, 32 года, родился в Витковице.
- Франц Траутцль, 37 лет, родился в Дуксе.
- Виктор Трилл, 36 лет, родился в Брюнне (Брно).
- Август Ульрих, 46 лет, родился в Киле.
- Франц Унсельд, 27 лет, родился в Лопгайме.
- Хайнц Фогель, 20 лет, родился в Зигмар-Штельцендорфе.
- Франц Валлер, 36 лет, родился в Бишофтейнице.
- Фердинанд Вальш, 39 лет, родился в Штангендорфе.
- Карл Вандер, 40 лет.
- Курт Вернер, 28 лет, родился в Хильдесхайме.
- Арнольд Вихерт, 24 года.
- Виктор Витон, 31 год, родился в Берлине.
- Пол Верцбергер, 33 года, родился в Бенсхаузене.
- Ганс Зентграф, 30 лет, родился в Берлине.
- Фридрих Зиквольф, 48 лет, родился в Байройте.
- Ричард Зинке, 37 лет, родился в Дуксе.
Трагедия в Бабьем Яру: что стоит знать
- В течение 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру немцы расстреляли более 33 тысяч людей.
- Бабий Яр стал братской могилой и символом Холокоста в Украине. По разным оценкам, в течение Второй мировой войны там погибли от 100 до 150 тысяч человек.
- В этом году чествуют 80 годовщину со дня трагедии. В Украину уже приехали президенты Германии и Израиля.
- Служба безопасности Украины открыла архив со страшными воспоминаниями о Бабьем Яре.