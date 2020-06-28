Последние годы в мире культивируется образ командного игрока, для которого общий результат важнее собственных достижений. Это правильно и логично, пока командность не начинает размывать персональную ответственность.

Наприклад, в деяких світових компаніях практикуються бонуси для команд, а не окремих працівників.

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Ефект Рінгельмана: що це?

Тут варто згадати ефект Рінгельмана, згідно якому зі збільшенням кількості членів групи відбувається зменшення середнього індивідуального внеску в групову роботу. У підтвердження ефекту було проведено серію експериментів, у яких людям пропонували підняти різні тяжкості та фіксували їх здобуток.

Після цього учасників об'єднували в групи, спочатку – по двоє, потім – чотири людини, вісім. Очікування були зрозумілі: якщо одна людина може підняти – умовно – 100 кг, то двоє повинні разом підняти або 200, або – ще більше. Адже міфічне уявлення про те, що групова робота дозволяє досягти більшого, що її результат перевершує суму окремих результатів членів групи, вже існувало. І до сих пір існує і активно підтримується.

Втім результат був інакшим. Двоє людей піднімали лише 93% від суми їх індивідуальних показників. А вісім вже лише 49%.

Таким чином, без відчуття персональної відповідальності та внеску людина в буквальному і переносному сенсі починає покладатися на інших.

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Цікаво в такому ракурсі подивитися на виконання бізнес задач, державне управління і навіть громадський сектор.