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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Не похоже, что Россия согласится обменять Сенцова на Вышинского, – швейцарское издание

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Признаков того, что Россия согласится обменять Сенцова на Вышинского, нет
Признаков того, что Россия согласится обменять Сенцова на Вышинского, нет / Крым Реалии

Арест Олега Сенцова и обвиняемого по тому же делу Александра Кольченко привлек к себе внимание общественности, однако пользы это не принесло. Процесс призван показать, какие тяжелые последствия имеет даже мирный протест против оккупации Крыма.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

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Автор статьи Маркус Акерет напоминает, что украинский режиссер Олег Сенцов с 2016 года отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в "создании террористической группировки и совершении двух терактов". То, что активиста перевели в суровую и далекую колонию в Ямало-Ненецком автономном округе, вероятно, должно было воспрепятствовать тому, чтобы место заключения Сенцова стало местом паломничества для его сторонников. Климатические условия отягощают и без того утомительную и монотонную жизнь заключенного, отмечает журналист.

Объявление голодовки украинским режиссером несет в себе символический смысл: в истории российской и советской тюремной системы были подобные громкие случаи. Правозащитная организация "Мемориал" связала случай Сенцова с делом советского диссидента Анатолия Марченко, который умер от голодовки в 1986 году, требуя освобождения всех узников совести в СССР, говорится в публикации.

Украина уже давно пытается организовать обмен заключенными. Так, украинские политики допускают возможность обмена главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Сенцова, однако признаков того, что Россия согласится на такое требование, нет,
– констатирует Акерет.

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В чем Россия обвиняет Сенцова?
Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов голодовка заложники
Источник: 24 Канал
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