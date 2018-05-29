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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Не схоже, що Росія погодиться обміняти Сенцова на Вишинського, – швейцарське видання

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Ознак того, що Росія погодиться обміняти Сенцова на Вишинського, немає
Ознак того, що Росія погодиться обміняти Сенцова на Вишинського, немає / Крым Реалии

Арешт Олега Сенцова та обвинуваченого у тій же справі Олександра Кольченка привернув до себе увагу громадськості, проте користі це не принесло. Процес покликаний показати, які важкі наслідки має навіть мирний протест проти окупації Криму.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

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Автор статті Маркус Акерет нагадує, що український режисер Олег Сенцов із 2016 року відбуває 20-річний термін у колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні терористичного угруповання і скоєнні двох "терактів". Те, що активіста перевели в сувору і далеку колонію в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, ймовірно, повинно було перешкодити тому, щоб місце ув'язнення Сенцова стало місцем паломництва для його прихильників. Кліматичні умови обтяжують і без того виснажливе та монотонне життя ув'язненого, зазначає журналіст.

Оголошення голодування українським режисером несе в собі символічний сенс: в історії російської та радянської тюремної системи були подібні гучні випадки. Правозахисна організація "Меморіал" пов'язала випадок Сенцова зі справою радянського дисидента Анатолія Марченка, який помер від голодування у 1986 році, вимагаючи звільнення всіх в'язнів совісті в СРСР, йдеться у публікації.

Україна вже давно намагається організувати обмін ув'язненими. Так, українські політики допускають можливість обміну головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на Сенцова, однак ознак того, що Росія погодиться на таку вимогу, немає,
– констатує Акерет.

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У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники голодування
Джерело: 24 Канал
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