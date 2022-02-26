Украинские защитники продолжают отчаянно бороться с оккупантами. Вражеские войска несут сокрушительные потери.

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В New York Times показали фото мертвого захватчика

На северном въезде в Харьков состоялся ожесточенный бой между украинскими защитниками и оккупантами. ВСУ удалось оттеснить их от города. Там, где были враги, остались лишь их сгоревшие БТР.

На место битвы наведался фотограф Тайлер Хикс. На обочине дороги он увидел припорошенное снегом тело русского солдата.

Тело российского оккупанта / Фото New York Times

Это фото начали распространять в ряде украинских телеграмм каналов.

Фото убитого российского оккупанта под Харьковом в The New York Times. Это означает полное фиаско российской пропаганды. Для мира Россия Путина стала Германией Гитлера,

– говорится в подписи к фотографии.

Сейчас украинские военнослужащие удерживают эту позицию.

Украинские бойцы разбили оккупантов возле Харькова / Фото New York Times

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