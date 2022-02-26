У New York Times опублікували фото мертвого російського окупанта

Українські захисники продовжують відчайдушно боротися з окупантами. Ворожі війська зазнають нищівних втрат.

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У New York Times показали фото мертвого загарбника

На північному в'їзді до Харкова відбувся запеклий бій між українськими захисниками та окупантами. ЗСУ вдалося відтіснити їх від міста. Там, де були вороги, залишились лише їхні згорілі БТР.

На місце битви навідався фотограф Тайлер Хікс. На узбіччі дороги він побачив припорошене снігом тіло російського солдата.



Тіло російського окупанта / Фото New York Times

Це фото почали поширювати у низці українських телеграм каналів.

Фото убитого російського окупанта під Харковом у The New York Times. Це означає повне фіаско російської пропаганди. Для світу Росія Путіна стала Німеччиною Гітлера,

– мовиться у підписі до світлини.

Наразі українські військовослужбовці утримують цю позицію.

Українські бійці розбили окупантів біля Харкова / Фото New York Times

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