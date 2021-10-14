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Актуально Цена моей борьбы: видеовоспоминание украинского воина ко Дню защитников

День защитника и защитниц Украины

Источник: 24 канал

День защитников Украины празднуют ежегодно уже в течение 6 лет 14 октября – в день Покрова Пресвятой Богородицы и одновременно с Днем украинского казачества. В этот день украинцы не только благодарят наших воинов, которые защищали и защищают украинскую землю от врага, но и вспоминают тех, кто отдал за мир наибольшую цену –собственную жизнь.

Обратите внимание! В этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

14 октября во многих городах Украины состоялись торжества. К примеру:

Обращение Зеленского

Президент Украины в своем приветствии поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг.

В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора,

– подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил и о тех борцах за Украину, которые погибли: "Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".

Позже Владимир Зеленский также почтил память погибших за страну, возложив цветы к Стене памяти. Кроме того, украинский лидер поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц.

Зеленский почтил память защитников Украины / Фото ОП

К поздравлениям присоединились известные украинцы

Экс-политик и артист Святослав Вакарчук опубликовал архивные кадры с военными. Он с гитарой в руках спел для защитников и поблагодарил их за неутомимый труд.

опубликовал архивные кадры с военными. Он с гитарой в руках спел для защитников и поблагодарил их за неутомимый труд. Украинская рок-группа из Ивано-Франковска KARNA презентовала видеокомикс на песню "Бойко", посвященный Дню защитников и защитниц Украины. В нем можно увидеть, как зарождалось повстанческое движение в Карпатах, а также бравых казаков и современных украинских военных.

презентовала видеокомикс на песню "Бойко", посвященный Дню защитников и защитниц Украины. В нем можно увидеть, как зарождалось повстанческое движение в Карпатах, а также бравых казаков и современных украинских военных. Украинская хип-хоп группа ТНМК выпустила новый клип и песню "ПМ'ТЙ". Символически съемки клипа проходили в городе Счастье Луганской области, который сейчас расположен на границе территорий, контролируемых украинским правительством и оккупационной власти.

Актуально Как звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины: красноречивая подборка

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!

Владимир Зеленский на Донбассе

Источник: Офис Президента

Президент Украины вечером 14 октября прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Украинский лидер планирует посетить наших военнослужащих на передовой.

Что Зеленский будет делать на Донбассе

Зеленский посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме этого, глава государства ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Заметим, что в День защитника и защитниц Украины президент предоставил звание Героя Украины двум военным – Рустаму Хамраеву и Николаю Верхогляду. К сожалению, украинские бойцы получили их посмертно.

Узнай больше Зеленский посмертно наградил двух военных званиями Героя Украины

Стрельба в Бейруте

Источник: Al Jazeera

В Бейруте вспыхнули столкновения во время митинга, которые организовали движения "Хезболла" и "Амаль". Они требовали освободить судью Тарека Битара. Протесты состоялись у Дворца Правосудия.

Впоследствии началась стрельба, в результате которой погибли люди. Пока неизвестно кто начал стрельбу. Однако военные страны начали прочесывать территорию в поисках стрелявших.

Что известно о жертвах

По данным ливанского Красного Креста, в результате стрельбы убили по меньшей мере 6 человек и ранили более 30. Зато издание Al-Mayadeen написало, что пострадали 60 человек.

Столкновения в Бейруте и их причины

Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль", организовавшие акцию, требовали снять с должности судью Тарека Битара. Именно он руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.

Кстати, речь идет о двух взрывах, которые прогремели 4 августа 2020 года в столице Ливана, Бейруте.

Они частично разрушили город. Тогда жертвами трагедии стали 214 человек, еще более 6 000 пострадали. Без крыши над головой остались около 300 000 ливанцев.

В Бейруте вспыхнула стрельба: смотрите видео

Обвинение для пермского стрелка

Источник: телеграм-канал SHOT

В России объявили обвинение Тимуру Бекмансурову, который расстрелял 6 человек в Пермском университете. Чтобы провести заседание, судья Дзержинского райсуда прибыл в больницу, где сейчас лечится парень. Действо проходило в актовом зале медицинского учреждения. Обвиняемый согласился с решением суда.

Тимура Бекмансурова обвиняют по статье 105 об убийстве двух и более людей, он полностью признал свою вину. Студенту грозит пожизненное заключение, но сейчас его арестовали на 2 месяца.

Стрельба в Пермском университете: главное

20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл огонь в учебном заведении.

Чтобы спастись, студенты, которые были в университете, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

В результате стрельбы 6 человек погибли, еще десятки получили ранения. Во время задержания Бекмансурова серьезно ранили, и он попал в больницу.

Парень заявил, что давно хотел совершить такое преступление. Об этом он даже писал в соцсетях. Отмечал, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса.

Заметим, что состояние Тимура Бекмансурова, которого подозревают в стрельбе в Пермском университете в России, относительно улучшилось. Парень пришел в себя. Он якобы ничего не помнит и утверждает, что у него амнезия, пишет Mash. 21 сентября врачи ампутировали ему ногу и перевели из реанимации в обычную палату.

"Красных" областей всё больше

Источник: "Украинское радио"

Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, к красной зоне карантина приближаются еще 5 областей Украины. Эпидемическая ситуация там ухудшается. Среди них:

Житомирская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Харьковская области.

Однако чиновник добавил, что пока ситуацию удается сдержать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирования. Кузин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается.

Какие ограничения действуют в красной зоне

В красной зоне карантина действуют строжайшие ограничения. Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Правда, ограничения не действуют, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находится только одна область Украины – Херсонская. Усиленный карантин в регионе начнет действовать с 15 октября.

Отметим, что за сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 748 детей и 368 медицинских работников.