Новые правила приема первоклассников: предложения Минобразования и реакция родителей

В Министерстве образования планируют нововведения. Там предлагают сначала зачислять в школы детей, живущих неподалеку от школы, а уже потом - учеников из других районов, если останутся места. аналогичная система работает в США, Германии и Чехии. Проблема такой инновации для нашей страны в том, что многие украинцы не живут по месту регистрации, в том числе и внутренние переселенцы.

С этого года в школу в первую очередь будут принимать по месту регистрации. Исключение сделают разве для детей работников учебного заведения и тех, у кого старшие брат или сестра там уже учатся. И если после этого еще останутся места, будут брать других желающих. Чтобы подтвердить, что ребенок имеет право учиться именно в этой школе, нужно вместе с документами подать справку о регистрации или документ на право собственности или договор аренды, заверенный нотариусом.

Читайте также: В Полтаве открыли университет для людей старше 50

Директор столичной школы Ольга Тимошенко понимает родителей, которые против такого нововведения, ведь она сама после оккупации Крыма переехала в столицу. В школе, которую сейчас возглавляет женщина, учится 160 детей-пересленцив и не у всех есть регистрация или официальный договор с арендодателем.

Ребенку хорошо, когда школа рядом. Это Киев и везти ребенка через полгорода потому, что мама там прописана или имеет там регистрацию – это нереально и неправильно. Поэтому обычно, если положение будет принято, мы будем ему пытаться следовать, но все надо делать без фанатизма,

– заметила Ольга Тимошенко.

В министерстве уверяют, что пусть лучше в школу будут приняты по месту регистрации, чем по конкурсу, как было прежде. Ведь конкурсы способствовали взяточничеству, а теперь покупать место родители не будут. Никаких конкурсов не будет происходить, а заявление будут подавать онлайн. Все будет максимально прозрачно.

Вся информация на каждом этапе вывешивается в публичный доступ на сайтах школ, включая списки тех, кто зачислен,

– отметила советник министра образования и науки Оксана Макаренко.

Читайте также: Реформа образования: как планируют зачислять детей в школу

Хотя, в сети мамы делятся совсем другими историями. Например родителям откровенно намекают на то, что "вопрос можно решить", а кто и вообще пытается купить регистрацию. Такие объявления уже можно найти в Интернете.

Правда, пока норма не действует, ее передали на обсуждение общественности. Каждый может направить свои претензии и предложения в министерство до 25 марта.