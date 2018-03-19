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Нові правила прийому першокласників: що пропонує Міносвіти та як на це реагують батьки

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У Міністерстві освіти планують нововведення. Там пропонують спочатку зараховувати до шкіл дітей, які живуть неподалік від школи, а вже потім – учнів із інших районів, якщо залишаться місця. аналогічна система працює у США, Німеччині та Чехії. Проблема такої інновації для нашої країни в тому, що чимало українців не живе за місцем реєстрації, в тому числі і внутрішні переселенці.

З цього року до школи першочергово братимуть за місцем реєстрації. Виняток зроблять хіба для дітей працівників навчального закладу та тих, у кого старші брат або сестра там уже навчаються. І якщо після цього ще залишаться місця, братимуть інших охочих. Щоб засвідчити, що дитина має право навчатися саме в цій школі, потрібно разом із документами подати довідку про реєстрацію чи документ на право власності або ж договір оренди, завірений нотаріусом.

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Директор столичної школи Ольга Тимошенко розуміє батьків, які проти такого нововведення, адже вона сама після окупації Криму переїхала до столиці. У школі, яку зараз очолює жінка, навчається 160 дітей-пересленців і не у всіх є реєстрація чи офіційний договір з орендодавцем.

Дитині добре, коли школа поряд. Це Київ і тому везти дитину через пів міста тому, що мама там прописана чи має там реєстрацію – це нереально і неправильно. Тому звичайно, якщо положення буде прийнято, ми будемо йому намагатися слідувати, але все треба робити без фанатизму,
– зауважила Ольга Тимошенко.

У міністерстві запевняють, що хай краще до школи братимуть за місцем реєстрації, аніж за конкурсом, як було досі. Адже конкурси сприяли хабарництву, а тепер купувати місце батьки не будуть. Жодних конкурсів не буде відбуватися, а заяву подаватимуть онлайн. Усе буде максимально прозоро.

Вся інформація на конжому етапі вивішується в публічний доступ на сайтах шкіл, включаючи списик тих, хто зарахований,
– наголосила радниця міністра освіти і науки Оксана Макаренко.

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Хоча, в мережі мами діляться зовсім іншими історіями. Наприклад батькам відверто натякають на те, що "питання можна вирішити", а дехто і взагалі намагається купити реєстрацію. Такі оголошення вже можна знайти в Інтернеті.

Щоправда, поки що норма не діє, її передали на обговорення громадськості. Кожен може надіслати свої претензії та пропозиції до міністерства до 25 березня.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Освіта Діти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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